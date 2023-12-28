Профессиональные участники рынка ценных бумаг используют обновления «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» с распознаванием речи.

В решении для профессиональных участников рынка ценных бумаг вышел ряд обновлений, которые совершенствуют корректное формирование отчетов в автоматическом режиме и минимизируют ручное заполнение. Об этом CNews сообщили представители ИАС.

В релизе УПЦБ 3.0.145.20 при заполнении формы 0420409 — Сведения о банковских счетах — изменен алгоритм заполнения поля для вида реквизита «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах». Алгоритм приведен в соответствие с разъяснениями ЦБ.

В документах РЕПО оптимизирован алгоритм отражения на забалансовых счетах рублевого эквивалента валютной переоценки, чтобы в случае положительной переоценки в валюте, но отрицательной сумме рублевого эквивалента из-за падения курса валют не возникало ошибки.

В новом релизе решения усовершенствован алгоритм открытия журналов документов в блоке УПЦБ Операции на рынке ЦБ при работе пользователя с ограниченными правами. Кроме того, в справочник ЦБ добавлен реквизит — Валюта номинала, также обновлено ядро БНФО. Добавлена настройка в регистр сведений «Настройки учета профучастников», снимающая ограничение на выбор валюты сделки в документах Сделка с ЦБ.

По предложениям пользователей в решение для профессиональных участников рынка ценных бумаг встроены голосовые сервисы 1С:Распознавание речи. Облачный сервис позволяет пользователям получить качественную расшировку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Добавлена возможность заполнения примечаний 1-4 в отчете Бухгалтерский баланс 532_МСФО 9 с помощью потокового распознавания речи. Теперь пользователи смогут намного быстрее и удобнее заполнять объемные текстовые поля при формировании отчетности.

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Архитектурно отраслевое решение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» включает в себя технологическую платформу «1С:Предприятие 8.3», функционал типового решения «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП», интерфейс «Такси», отраслевой функционал для ведения учета профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«ИАС Диджитал как разработчик решения для профессиональных участников рынка ценных бумаг своевременно обновляет программное обеспечение, чтобы клиенты могли корректно работать в системе и сдавать отчетность в ЦБ РФ. Мы уделяем особое внимание тестированию новых версий ПО, чтобы исключить возможные ошибки и снизить риски для наших клиентов. Кроме того, мы готовимся к очередному циклу обновлений, запланированных к вступлению в силу с 2025 г.», — отметил Артур Зубанов, исполнительный директор компании ИАС Диджитал.