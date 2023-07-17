В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных

VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных.

Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами на основе технологии распознавания речи и эмоций. Появление кластерного анализа данных в системе позволит компаниям усовершенствовать стратегии обслуживания своих клиентов, лучше понять их предпочтения, болевые точки и поведенческие модели.

Разработанная технология автоматически структурирует и анализирует большие объемы речевых данных, определяя наиболее частые причины обращений и ответы клиентов операторам контакт-центров. Это позволяет выявить наиболее важные части диалогов с клиентами и не учитывать менее значимые фрагменты разговоров, что делает анализ более точным и эффективным.

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«Применение кластеризации в работе с речевыми данными позволит компаниям улучшить взаимодействие с клиентами, обеспечить более персонализированный подход, активно реагировать на запросы клиентов, оперативно решать проблемы и, в конечном итоге, повысить уровень их удовлетворенности», – отметил генеральный директор VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

Технология будет особенно актуальна для таких отраслей, как поддержка клиентов, исследование рынков, телемаркетинг, а также взыскание проблемной задолженности, где понимание потребностей клиентов и прогнозирование ответов имеют особое значение.