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Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»

В рамках ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года».

Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и увеличить «конверсию в сделку».

В этом году команда VS Robotics расширила функционал речевой аналитики с помощью интеграции технологии кластерного анализа данных для выявления частотных групп ответов на заданный вопрос и автоматической оценки звонков для охвата 100% диалогов автотестами и экономии ресурсов на монотонный ручной труд.

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Руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий, получая награду, отметил: «Это уже не первая наша победа в премии, и я благодарю CNews за такую высокую оценку наших продуктов. Также хочу поблагодарить наших партнеров, которые выбирают лучшие клиентские решения на российском рынке».

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