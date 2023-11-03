Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»

В рамках ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года».

Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и увеличить «конверсию в сделку».

В этом году команда VS Robotics расширила функционал речевой аналитики с помощью интеграции технологии кластерного анализа данных для выявления частотных групп ответов на заданный вопрос и автоматической оценки звонков для охвата 100% диалогов автотестами и экономии ресурсов на монотонный ручной труд.

Руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий, получая награду, отметил: «Это уже не первая наша победа в премии, и я благодарю CNews за такую высокую оценку наших продуктов. Также хочу поблагодарить наших партнеров, которые выбирают лучшие клиентские решения на российском рынке».