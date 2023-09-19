Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ

BSS выпустила новую версию системы «Речевая аналитика». В ней реализован ряд новых возможностей, которые помогают пользователям создавать многоуровневую классификацию для углубленной автоматической аналитики обращений, определять качество работы операторов на основе оценочных карт, выводить визуализацию из разных отчетов на общий дашборд.

Расширение функционала маркеров в речевой аналитике BSS дает возможность пользователям иерархически строить запросы в фильтрах маркеров. Это упрощает создание новых маркеров и позволяет создавать многоуровневую иерархию тематик для наглядного вывода результатов аналитики в отчетах.

Развитие функционала маркеров позволяет проводить расширенный автоматический поиск диалогов с применением различных условий: искать лексику при указании временной последовательности, допустимых интервалов тишины между фразами/словами всех участников диалогов (например, для поиска обращений, в которых операторы просят клиента ожидать на линии и длительное время не возвращаются к клиенту), а также использовать неточный поиск, с помощью которого находятся заданные в условиях маркера слова, даже если участником диалога в процессе взаимодействия слово было написано с ошибками.

В новой версии речевой аналитики BSS появился функционал для углубленной оценки качества обслуживания клиентов в контактном центре. В него входят: конструктор оценочных карт. Позволяет создавать шаблоны для оценивания качества работы операторов с применением любых критериев оценки и различных способов подсчета итогового балла по результатам оценивания; модуль назначения заданий на оценку контролерам качества обслуживания. Представляет собой личный кабинет главного контролера качества (руководителя группы контроля качества) и персонализированные личные кабинеты контролеров качества обслуживания; модуль отчетности и визуализаций результатов оценивания операторов по оценочным картам речевой аналитики.

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В версии 2.6 речевой аналитики BSS реализован новый плагин визуализаций. Он позволяет выводить диаграммы и графики из разных отчетов на общий дашборд. Число дашбордов не ограничено – их можно настроить под любой показатель или процесс. В итоге сотрудник сразу видит всю картину и получает полную информацию о происходящем в контактном центре. Раньше приходилось просматривать отдельные отчеты, открывая их по очереди.

Система «Речевая аналитика» от BSS – это российская разработка, которая улучшает пользовательский опыт (CX) в реальном времени и офлайн. Помогает понять потребности клиента, оценить его реакцию на предложение и внести необходимые изменения как в сам продукт/услугу, так и в формат его продвижения/продажи. Речевая аналитика является составной частью интеллектуальной платформы Digital2Speech наряду с виртуальным ассистентом в голосовом и текстовом (чат-бот) каналах, голосовой биометрией и автоматизацией исходящих обзвонов. Digital2Speech покрывает все задачи компаний и организаций в области речевых технологий и клиентского обслуживания.