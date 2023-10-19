Кибербезопасность DLP Data Leak Prevention IDL Information Leaks Detection Предотвращение утечек информации
- DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета
Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных
- DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации
- НСД - Несанкционированный доступ к информации
компрометация (криптография) - киберпреступность
|19.10.2023
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ГК «Солар»: Средний ущерб от одной утечки информации составил 5,5 млн рублей
ечек информации, а также вызванных ими финансовых и репутационных потерь поможет класс решений DLP (Data Leak Prevention). В первую очередь целесообразно обезопасить организацию от внутренних у
|19.10.2023
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«МТС банк» «протек». Доказана утечка данных 1 млн россиян, в которой банк винил других. Наказание – анекдотически маленький штраф
Утечка доказана Роскомнадзор официально подтвердил факт утечки в «МТС банке». Финорганизация допустила попадание в Сеть сведений о персональных данны
|13.10.2023
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«Росэлектроника» оборудовала общежитие университета системой защиты от утечек газа
сти на метан (СН4) и угарный газ (СО) установлены на каждом этаже здания общежития. При обнаружении утечки бытового газа оборудование немедленно перекроет его подачу, а также передаст по канала
|02.10.2023
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Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов
оляет создавать, редактировать, просматривать, удалять списки слов и применять обновленную политику DLP¬-системы, даже не заходя в консоль Solar Dozor. «Отвечая на вызовы времени, мы предлагаем
|29.09.2023
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Дмитрий Кузеванов, UserGate: Умолчать об утечках данных теперь не получится и руководители начинают это понимать
назад «Азбуке вкуса» предлагали купить базу данных о покупателях этой сети. Мы сообщили коллегам об утечке. Но почему-то действовать они начали только сейчас. Конечно, я говорю об организациях,
|27.09.2023
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Zecurion обновила свою DLP-систему
ия Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, объявила о выпуске DLP-системы 12 версии. Это самое масштабное обновление флагманского продукта компании с 2021
|26.09.2023
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Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек
оротных штрафах. Об этом CNews сообщил представитель министерства. Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесённого пользователю вреда, это будет признаватьс
|25.09.2023
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Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов
авлен в двух цветовых решениях: есть темно-графитовый и светло-серебристый варианты. У нас на обзоре оказалась первая версия. Проектор отличают очень компактные габариты. Пожалуй, это самый маленький DLP LED проектор из всех, которые мы видели. Размеры корпуса — 19х9,4х6,7 см, масса — всего 1,5 кг. Таким образом, проектор можно не только легко переносить по дому, но и брать с собой в отпуск
|11.09.2023
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«Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных
В «Яндекс браузере» для организаций появился набор настраиваемых политик для управления доступом сотрудников к корпоративной информации. Они помогут надёжнее защитить данные бизнеса от утечки. Кроме того, теперь браузер можно интегрировать с системами мониторинга событий безопасности (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности. Новые возможности «Янде
|31.08.2023
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Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций
ничена печать документов и использование съемных носителей, а в других уже используются полноценные DLP-системы. Также практика внедрения систем защиты от утечек бизнеса принципиально отличаетс
|28.08.2023
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Сервис DLBI защищает абонентов МТС
ованных учетных записей. При этом сеть мониторинга интернета и даркнета позволяет DLBI обнаруживать утечки раньше, чем они станут доступны участникам профессионального сообщества и, тем более,
|24.08.2023
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В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС
поддержку коммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и м
|16.08.2023
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Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group
едотвращения утечек конфиденциальной информации и выявления признаков корпоративного мошенничества (DLP). Ориентирована на средний и крупный бизнес, реализована на единой технологической платфо
|07.08.2023
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InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion
InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion. Интеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков Inf
|07.08.2023
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67% компаний избегают публичных высказываний о произошедших инцидентах с утечкой данных
ественных компаниях за первое полугодие 2023 г. В частности, исследовали, как компании реагируют на утечки и сколько организаций уведомляет Роскомнадзор об инциденте. Об этом CNews сообщили пре
|04.08.2023
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Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года
нства организаций, пострадавших от действий злоумышленников, был характерен высокий уровень защиты. Утечки информации в 48% случаев происходили в результате атак хакеров. При этом публикация ут
|24.07.2023
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«Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»
льных, физических и облачных сред, объявляют о совместимости почтового решения «Мой офис Почта 2» и DLP-системы «Кибер протего». Производители провели совместное тестирование продуктов, в ходе
|21.07.2023
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Объем утечек за полгода превысил общее число россиян
никальные клиентские e-mail или телефоны). При этом в первом полугодии 2022 г. произошла 41 крупная утечка данных общим объемом 77,8 млн уникальных записей, что позволяет говорить о росте на 46
|14.07.2023
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Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров
оведение видеоконференций непосредственно в мессенджере Интегрирован «Росчат» и с системой контроля утечки информации Traffic Monitor — DLP-решением разработчика Infowatch. Это позволяет пользо
|27.06.2023
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Касперская: Ответственность за утечки должна быть уголовной. Штрафы это не очень больно
лица могли подвергаться не только мошенническим операциям, но и угрозам, подчеркнула она. «То есть утечка данных в современном мире несет, вообще-то, угрозу жизни, — отмечает Касперская. — Это
|19.06.2023
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Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен
те, и другие уверены, что новое требование обмена персональными данными с банками ведет к рискам их утечки. На каком именно этапе возможна утечка – во время передачи данных или же при хранении
|06.06.2023
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Утечки данных в России: в 2023 г. злоумышленники не сбавляют обороты и меняют фокус внимания
ьные мошеннические схемы», — сказал Игорь Фиц, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence. * Утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских
|30.05.2023
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Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего»
«Киберпротект» представила решение класса DLP для защиты от утечки данных «Кибер протего 10.0». В системе впервые реализован агент для
|04.05.2023
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«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных
и взяли ответственность за взлом и блокировку серверов Белорусской железной дороги. В опасности все Утечки персональных данных – едва ли не национальная проблема России. По итогам 2022 г. их об
|26.04.2023
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Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг»
ания, «Госуслуги» могут использоваться в качестве «третьей стороны при распределении компенсаций за утечки персональных данных». Сами же компенсации предлагаются к введению в новом законопроект
|25.04.2023
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«Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor
станций. Начиная с версии 7.9, Linux-агент Solar Dozor можно развертывать с помощью веб-интерфейса DLP-системы. Ранее установка проводилась только посредством shell-скрипта. Теперь же в веб-ин
|20.04.2023
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Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят
регулярно подвергался успешным хакерским атакам. Неизвестные киберпреступники раз за разом получали доступ к хранилищам пользовательских паролей, покуда владельцы LastPass старательно отрицали факты утечек. В итоге они все же признали их. Не для России Оценить все возможности, предоставляемые пользователям сервисом Proton Pass, россияне не смогут. На момент публикации материала сайт Proton
|20.04.2023
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«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой
, разработчик продуктов для оснащения центров обработки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совмест
|19.04.2023
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Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России
мой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопас
|18.04.2023
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Объем утечек данных за 1 квартал 2023 г. вырос в 2,3 раза
DLBI. Крупнейшими утечками I квартала 2023 г. стали: полностью выложенные в открытый доступ двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо» (суммарно 52,5 млн записей) и сети «Спортмасте
|17.04.2023
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InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза
в 2021 г. до 2,3% в 2022 г.) может свидетельствовать об успешной практике внедрения и использования DLP-систем, спрос на которые увеличивался в последние годы. Эти решения способны эффективно в
|13.04.2023
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Разработка «Ростеха» защитит от прослушки и утечки информации
ции «Ростех» разработал устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиоустройства от утечки информации. Аппаратура рассчитана как для гражданских радиостанций стандарта DMR (Digi
|06.04.2023
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DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат»
ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с рос
|03.04.2023
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Российский производитель замещает зарубежную DLP-систему в российского банка
опасность» завершила работу по переводу мощностей системообразующего российского банка с зарубежной DLP-системы на свой продукт. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность
|29.03.2023
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Positive Technologies о главных киберугрозах 2022 года: массовые утечки, взлет популярности вайперов и межотраслевые последствия
мыми распространенными последствиями таких инцидентов стали нарушение основной деятельности (79%) и утечки конфиденциальных данных (55%). В 12% инцидентов компании понесли прямые финансовые пот
|28.03.2023
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Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10»
ормационной безопасности, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальн
|10.03.2023
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Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе
я прямым перебором всех цифр», – утверждают эксперты DLBI. Как быть тем, кто пострадал в результате утечки, пока неясно. Но едва ли многие из них решат сменить номер и email Перечисленная инфор
|09.03.2023
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Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ
вованной ими из корпоративной сети тайваньской компании Acer. На 9 марта 2023 г. Acer признала факт утечки и инициировала расследование, заявив, что персональные данные в попавшем в интернет ма
|28.02.2023
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Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision
ГК InfoWatch выпустила новую версию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.6, а также обновила InfoWatch Prediction 2.2 и InfoWa
|27.02.2023
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«Лаборатория Касперского»: самые масштабные утечки в 2022 г. происходили в ритейле и сервисах доставки
сть и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения. «Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 г. их количество может в
Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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