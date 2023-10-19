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Кибербезопасность DLP Data Leak Prevention IDL Information Leaks Detection Предотвращение утечек информации

Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации


19.10.2023 ГК «Солар»: Средний ущерб от одной утечки информации составил 5,5 млн рублей

ечек информации, а также вызванных ими финансовых и репутационных потерь поможет класс решений DLP (Data Leak Prevention). В первую очередь целесообразно обезопасить организацию от внутренних у
19.10.2023 «МТС банк» «протек». Доказана утечка данных 1 млн россиян, в которой банк винил других. Наказание – анекдотически маленький штраф

Утечка доказана Роскомнадзор официально подтвердил факт утечки в «МТС банке». Финорганизация допустила попадание в Сеть сведений о персональных данны
13.10.2023 «Росэлектроника» оборудовала общежитие университета системой защиты от утечек газа

сти на метан (СН4) и угарный газ (СО) установлены на каждом этаже здания общежития. При обнаружении утечки бытового газа оборудование немедленно перекроет его подачу, а также передаст по канала
02.10.2023 Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов

оляет создавать, редактировать, просматривать, удалять списки слов и применять обновленную политику DLP¬-системы, даже не заходя в консоль Solar Dozor. «Отвечая на вызовы времени, мы предлагаем
29.09.2023 Дмитрий Кузеванов, UserGate: Умолчать об утечках данных теперь не получится и руководители начинают это понимать

назад «Азбуке вкуса» предлагали купить базу данных о покупателях этой сети. Мы сообщили коллегам об утечке. Но почему-то действовать они начали только сейчас. Конечно, я говорю об организациях,
27.09.2023 Zecurion обновила свою DLP-систему

ия Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, объявила о выпуске DLP-системы 12 версии. Это самое масштабное обновление флагманского продукта компании с 2021

26.09.2023 Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек

оротных штрафах. Об этом CNews сообщил представитель министерства. Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесённого пользователю вреда, это будет признаватьс
25.09.2023 Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

авлен в двух цветовых решениях: есть темно-графитовый и светло-серебристый варианты. У нас на обзоре оказалась первая версия. Проектор отличают очень компактные габариты. Пожалуй, это самый маленький DLP LED проектор из всех, которые мы видели. Размеры корпуса — 19х9,4х6,7 см, масса — всего 1,5 кг. Таким образом, проектор можно не только легко переносить по дому, но и брать с собой в отпуск
11.09.2023 «Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных

В «Яндекс браузере» для организаций появился набор настраиваемых политик для управления доступом сотрудников к корпоративной информации. Они помогут надёжнее защитить данные бизнеса от утечки. Кроме того, теперь браузер можно интегрировать с системами мониторинга событий безопасности (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности. Новые возможности «Янде
31.08.2023 Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций

ничена печать документов и использование съемных носителей, а в других уже используются полноценные DLP-системы. Также практика внедрения систем защиты от утечек бизнеса принципиально отличаетс
28.08.2023 Сервис DLBI защищает абонентов МТС

ованных учетных записей. При этом сеть мониторинга интернета и даркнета позволяет DLBI обнаруживать утечки раньше, чем они станут доступны участникам профессионального сообщества и, тем более,

24.08.2023 В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС

поддержку коммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и м
16.08.2023 Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group

едотвращения утечек конфиденциальной информации и выявления признаков корпоративного мошенничества (DLP). Ориентирована на средний и крупный бизнес, реализована на единой технологической платфо
07.08.2023 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion. Интеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков Inf
07.08.2023 67% компаний избегают публичных высказываний о произошедших инцидентах с утечкой данных

ественных компаниях за первое полугодие 2023 г. В частности, исследовали, как компании реагируют на утечки и сколько организаций уведомляет Роскомнадзор об инциденте. Об этом CNews сообщили пре
04.08.2023 Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года

нства организаций, пострадавших от действий злоумышленников, был характерен высокий уровень защиты. Утечки информации в 48% случаев происходили в результате атак хакеров. При этом публикация ут
24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»

льных, физических и облачных сред, объявляют о совместимости почтового решения «Мой офис Почта 2» и DLP-системы «Кибер протего». Производители провели совместное тестирование продуктов, в ходе

21.07.2023 Объем утечек за полгода превысил общее число россиян

никальные клиентские e-mail или телефоны). При этом в первом полугодии 2022 г. произошла 41 крупная утечка данных общим объемом 77,8 млн уникальных записей, что позволяет говорить о росте на 46
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров

оведение видеоконференций непосредственно в мессенджере Интегрирован «Росчат» и с системой контроля утечки информации Traffic Monitor — DLP-решением разработчика Infowatch. Это позволяет пользо
27.06.2023 Касперская: Ответственность за утечки должна быть уголовной. Штрафы это не очень больно

лица могли подвергаться не только мошенническим операциям, но и угрозам, подчеркнула она. «То есть утечка данных в современном мире несет, вообще-то, угрозу жизни, — отмечает Касперская. — Это
19.06.2023 Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен

те, и другие уверены, что новое требование обмена персональными данными с банками ведет к рискам их утечки. На каком именно этапе возможна утечка – во время передачи данных или же при хранении

06.06.2023 Утечки данных в России: в 2023 г. злоумышленники не сбавляют обороты и меняют фокус внимания

ьные мошеннические схемы», — сказал Игорь Фиц, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence. * Утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских

30.05.2023 Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего»

«Киберпротект» представила решение класса DLP для защиты от утечки данных «Кибер протего 10.0». В системе впервые реализован агент для

04.05.2023 «Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных

и взяли ответственность за взлом и блокировку серверов Белорусской железной дороги. В опасности все Утечки персональных данных – едва ли не национальная проблема России. По итогам 2022 г. их об
26.04.2023 Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг»

ания, «Госуслуги» могут использоваться в качестве «третьей стороны при распределении компенсаций за утечки персональных данных». Сами же компенсации предлагаются к введению в новом законопроект
25.04.2023 «Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor

станций. Начиная с версии 7.9, Linux-агент Solar Dozor можно развертывать с помощью веб-интерфейса DLP-системы. Ранее установка проводилась только посредством shell-скрипта. Теперь же в веб-ин
20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

регулярно подвергался успешным хакерским атакам. Неизвестные киберпреступники раз за разом получали доступ к хранилищам пользовательских паролей, покуда владельцы LastPass старательно отрицали факты утечек. В итоге они все же признали их. Не для России Оценить все возможности, предоставляемые пользователям сервисом Proton Pass, россияне не смогут. На момент публикации материала сайт Proton
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой

, разработчик продуктов для оснащения центров обработки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совмест
19.04.2023 Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России

мой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопас
18.04.2023 Объем утечек данных за 1 квартал 2023 г. вырос в 2,3 раза

DLBI. Крупнейшими утечками I квартала 2023 г. стали: полностью выложенные в открытый доступ двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо» (суммарно 52,5 млн записей) и сети «Спортмасте
17.04.2023 InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза

в 2021 г. до 2,3% в 2022 г.) может свидетельствовать об успешной практике внедрения и использования DLP-систем, спрос на которые увеличивался в последние годы. Эти решения способны эффективно в
13.04.2023 Разработка «Ростеха» защитит от прослушки и утечки информации

ции «Ростех» разработал устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиоустройства от утечки информации. Аппаратура рассчитана как для гражданских радиостанций стандарта DMR (Digi
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат»

ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с рос
03.04.2023 Российский производитель замещает зарубежную DLP-систему в российского банка

опасность» завершила работу по переводу мощностей системообразующего российского банка с зарубежной DLP-системы на свой продукт. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность
29.03.2023 Positive Technologies о главных киберугрозах 2022 года: массовые утечки, взлет популярности вайперов и межотраслевые последствия

мыми распространенными последствиями таких инцидентов стали нарушение основной деятельности (79%) и утечки конфиденциальных данных (55%). В 12% инцидентов компании понесли прямые финансовые пот
28.03.2023 Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10»

ормационной безопасности, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальн
10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе

я прямым перебором всех цифр», – утверждают эксперты DLBI. Как быть тем, кто пострадал в результате утечки, пока неясно. Но едва ли многие из них решат сменить номер и email Перечисленная инфор
09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ

вованной ими из корпоративной сети тайваньской компании Acer. На 9 марта 2023 г. Acer признала факт утечки и инициировала расследование, заявив, что персональные данные в попавшем в интернет ма
28.02.2023 Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision

ГК InfoWatch выпустила новую версию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.6, а также обновила InfoWatch Prediction 2.2 и InfoWa
27.02.2023 «Лаборатория Касперского»: самые масштабные утечки в 2022 г. происходили в ритейле и сервисах доставки

сть и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения. «Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 г. их количество может в

Публикаций - 5638, упоминаний - 10108

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

InfoWatch - Инфовотч 956 565
Microsoft Corporation 23926 484
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 343
Google LLC 11268 323
Apple Inc 11511 294
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 373 275
Perimetrix - Периметрикс 273 213
Samsung Electronics 9889 193
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 188
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 306 186
Meta Platforms - Facebook 4360 177
Intel Corporation 11807 162
IBM - International Business Machines Corp 9295 159
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 151
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 657 150
Yandex - Яндекс 6228 136
Cisco Systems 4969 135
X Corp - Twitter 2775 135
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 134
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1198 130
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8288 123
Oracle Corporation 6448 115
Telegram Group 1331 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10279 114
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 108
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 994 108
VK - Mail.ru Group 3265 103
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 97
7435 97
Информзащита 692 97
Softline - Софтлайн 2274 94
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 802 91
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7485 88
Amazon Inc - Amazon.com 2861 87
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 82
Sony 6484 81
Check Point Software Technologies 724 81
VMware 2223 81
Huawei 3635 78
Крок - Croc 1750 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 162
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 135
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2575 133
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 124
Лента - Сеть розничной торговли 1838 75
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 60
РЖД - Российские железные дороги 1720 49
Открытие ФК - Банк Открытие 520 48
LinkedIn 602 43
Альфа-Банк 1642 42
Россети Ленэнерго 2043 39
Visa International 1899 39
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 966 38
Почта России ПАО 1968 36
Резонанс НПП 353 36
Газпром ПАО 1201 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1348 30
ГПБ - Газпромбанк 994 29
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 189 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 26
eBay Inc 1604 25
Май - Майский чай - российская торговая компания 1078 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 448 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 434 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1037 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 20
Bank of America - Банк Америки 259 20
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 20
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 20
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 211 18
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 102 17
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 17
АльфаСтрахование СГ 284 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 744 16
Почта Банк 396 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 16
Совкомбанк Совесть 269 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3211 352
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4887 306
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 267
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 224
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 209
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 124
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 122
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 108
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 95
Президент Российской Федерации 3956 93
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 84
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 59
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 51
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 50
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 49
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 443 48
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2130 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1254 35
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1092 35
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 34
Судебная власть - Judicial power 2175 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1661 34
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 33
Федеральное казначейство России 1622 32
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2083 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1275 24
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 23
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 22
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 112 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 674 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 36
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 35
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 21
4CIO 755 20
Демократическая политическая партия США 113 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 75 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
Единая Россия - Политическая партия 277 9
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 7
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 6
OWASP - Open Web Application Security Project 74 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 261 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 169 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 4
8K Association - Ассоциация 8K 168 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
АЮР - Ассоциация юристов России 35 4
Linux Foundation 176 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 101 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22157 2571
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56974 1731
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6238 1143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27032 1112
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12025 719
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22294 613
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8517 306
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11490 282
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10685 272
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1524 271
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19094 269
Microsoft Windows 14834 420
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3644 414
Google Android 13156 383
Apple iOS 7183 250
Linux OS 8805 236
Microsoft Windows 2000 11187 205
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 190
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 173 152
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM 191 129
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4439 125
Apple iPhone 6 5657 125
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1146 120
Microsoft Skype 2001 111
Apple iPad 3776 106
Microsoft Office 3556 103
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 131 92
Apple macOS 1838 91
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1843 80
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 79
WhatsApp Messenger 958 77
Apple Mac - Apple Macintosh 2908 74
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1431 71
DeviceLock DLP 81 69
Microsoft Exchange 1362 68
Google Play - Google Store - Android Market 3099 67
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 67
Microsoft Windows 10 1597 67
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 64
Apple - App Store 2720 63
Google YouTube - Видеохостинг 2530 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4822 62
Microsoft Office 365 889 62
Microsoft Windows 7 1916 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2941 58
Microsoft Outlook 1324 56
Oracle Java - язык программирования 2835 55
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4080 54
FalconGaze SecureTower 59 53
Google Gmail 866 52
Zecurion DLP 51 51
Зенкин Денис 262 174
Ковалев Александр 158 137
Ульянов Владимир 160 117
Касперская Наталья 279 79
Оганесян Ашот 106 70
Путин Владимир 2874 56
Доля Алексей 67 51
Парфентьев Алексей 72 48
Раевский Алексей 76 44
Матвеев Лев 59 36
Шадаев Максут 768 35
Мельникова Анастасия 285 34
Ляпунов Игорь 96 29
Зайцев Михаил 209 29
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 29
Федотов Николай 32 28
Хайрук Сергей 27 27
Лукацкий Алексей 103 26
Арсентьев Андрей 63 25
Касперский Евгений 311 24
Хайретдинов Рустэм 67 23
Ожегов Сергей 31 22
Рябова Галина 25 22
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Левин Константин 32 22
Пономарев Тарас 29 20
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 376 19
Конусов Андрей 86 18
Медведев Дмитрий 1638 18
Емельянников Михаил 39 17
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Чернышенко Дмитрий 514 16
Орлик Сергей 76 16
Арефьев Андрей 36 16
Шабанов Илья 60 16
Галушкин Олег 178 15
Арлазаров Владимир 192 15
Россия - РФ - Российская федерация 129496 2868
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 1190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 471
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13117 366
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Коммерсантъ - Издательский дом 1456 60
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AP - Associated Press 1994 37
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Forbes - Форбс 680 31
Bloomberg 1165 29
The Verge - Издание 518 28
ZDnet 596 27
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 23
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NYT - The New York Times 1011 20
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 740 19
The Washington Post 315 19
The Guardian - Британская газета 350 19
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CNET Networks - CNET News 1641 16
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Times 631 14
DigiTimes - Издание 1302 14
Business Insider - Бизнес инсайдер 231 13
AppleInsider 388 13
DarkReading.com 91 12
FT - Financial Times 1183 12
GizmoChina 104 12
New Scientist 1447 11
Gizmodo 130 11
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Engadget - Блог о технологиях 422 10
Nature 801 9
9to5Google 47 9
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 9
TAdviser - Центр выбора технологий 330 9
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Forrester Research 815 35
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Zecurion Analytics 25 20
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 11
Fortune Global 500 284 11
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 10 10
Markets&Markets Research 106 10
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Juniper Research 511 10
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Fortune Global 100 139 6
Vanson Bourne 48 6
Data Insight - Исследовательское агентство 106 6
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Forrester Consulting 26 5
Strategy Analytics 283 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Mordor Intelligence 20 4
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 4
IHS iSuppli 397 4
CNews Рынок ИТ-услуг 122 4
RiskIQ 9 4
Privacy International 15 4
Consumer Reports 38 4
Frost & Sullivan 201 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 53 4
Forrester Wave 45 4
Kaspersky Цифровой бардак 3 3
Check Point Security Report 4 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 62
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 42
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 18
РАН - Российская академия наук 1794 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 517 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 302 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 718 11
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 8
ИИИ - Институт исследований интернета 51 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 90 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 7
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 6
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 22 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 5
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 42 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 167 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 511 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 156 4
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 58 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 112 4
University of Oxford - Оксфордский университет 195 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 249 4
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 101 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 143 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 3
University of Miami - Университет Майами 24 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9969 165
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 64
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 59
CNews FORUM Информационные технологии завтра 975 43
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 906 32
CNews AWARDS - награда 440 18
Infosecurity - выставка 63 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 13
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 10
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 9
Международный женский день - 8 марта 284 8
CNews FORUM Кейсы 158 8
День молодёжи - 27 июня 713 7
Samsung Unpacked 30 7
SearchInform Road Show 6 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 6
Intel Developer Forum - IDF 276 6
Black Hat - Конференция 78 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 6
CeBIT 611 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
Docflow 146 4
Связь-Экспокомм 93 4
Positive Hack Days - PHDays 20 4
Единый день голосования 101 4
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 3
ISE - Integrated Systems Europe 45 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 3
РИФ - Российский Интернет Форум 60 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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