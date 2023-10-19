Кибербезопасность DLP Data Leak Prevention IDL Information Leaks Detection Предотвращение утечек информации

ГК «Солар»: Средний ущерб от одной утечки информации составил 5,5 млн рублей ечек информации, а также вызванных ими финансовых и репутационных потерь поможет класс решений DLP (Data Leak Prevention). В первую очередь целесообразно обезопасить организацию от внутренних у

«МТС банк» «протек». Доказана утечка данных 1 млн россиян, в которой банк винил других. Наказание – анекдотически маленький штраф Утечка доказана Роскомнадзор официально подтвердил факт утечки в «МТС банке». Финорганизация допустила попадание в Сеть сведений о персональных данны

«Росэлектроника» оборудовала общежитие университета системой защиты от утечек газа сти на метан (СН4) и угарный газ (СО) установлены на каждом этаже здания общежития. При обнаружении утечки бытового газа оборудование немедленно перекроет его подачу, а также передаст по канала

Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов оляет создавать, редактировать, просматривать, удалять списки слов и применять обновленную политику DLP¬-системы, даже не заходя в консоль Solar Dozor. «Отвечая на вызовы времени, мы предлагаем

Дмитрий Кузеванов, UserGate: Умолчать об утечках данных теперь не получится и руководители начинают это понимать назад «Азбуке вкуса» предлагали купить базу данных о покупателях этой сети. Мы сообщили коллегам об утечке. Но почему-то действовать они начали только сейчас. Конечно, я говорю об организациях,

Zecurion обновила свою DLP-систему ия Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, объявила о выпуске DLP-системы 12 версии. Это самое масштабное обновление флагманского продукта компании с 2021

Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек оротных штрафах. Об этом CNews сообщил представитель министерства. Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесённого пользователю вреда, это будет признаватьс

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов авлен в двух цветовых решениях: есть темно-графитовый и светло-серебристый варианты. У нас на обзоре оказалась первая версия. Проектор отличают очень компактные габариты. Пожалуй, это самый маленький DLP LED проектор из всех, которые мы видели. Размеры корпуса — 19х9,4х6,7 см, масса — всего 1,5 кг. Таким образом, проектор можно не только легко переносить по дому, но и брать с собой в отпуск

«Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных В «Яндекс браузере» для организаций появился набор настраиваемых политик для управления доступом сотрудников к корпоративной информации. Они помогут надёжнее защитить данные бизнеса от утечки. Кроме того, теперь браузер можно интегрировать с системами мониторинга событий безопасности (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности. Новые возможности «Янде

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций ничена печать документов и использование съемных носителей, а в других уже используются полноценные DLP-системы. Также практика внедрения систем защиты от утечек бизнеса принципиально отличаетс

Сервис DLBI защищает абонентов МТС ованных учетных записей. При этом сеть мониторинга интернета и даркнета позволяет DLBI обнаруживать утечки раньше, чем они станут доступны участникам профессионального сообщества и, тем более,

В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС поддержку коммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и м

Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group едотвращения утечек конфиденциальной информации и выявления признаков корпоративного мошенничества (DLP). Ориентирована на средний и крупный бизнес, реализована на единой технологической платфо

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion. Интеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков Inf

67% компаний избегают публичных высказываний о произошедших инцидентах с утечкой данных ественных компаниях за первое полугодие 2023 г. В частности, исследовали, как компании реагируют на утечки и сколько организаций уведомляет Роскомнадзор об инциденте. Об этом CNews сообщили пре

Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года нства организаций, пострадавших от действий злоумышленников, был характерен высокий уровень защиты. Утечки информации в 48% случаев происходили в результате атак хакеров. При этом публикация ут

«Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего» льных, физических и облачных сред, объявляют о совместимости почтового решения «Мой офис Почта 2» и DLP-системы «Кибер протего». Производители провели совместное тестирование продуктов, в ходе

Объем утечек за полгода превысил общее число россиян никальные клиентские e-mail или телефоны). При этом в первом полугодии 2022 г. произошла 41 крупная утечка данных общим объемом 77,8 млн уникальных записей, что позволяет говорить о росте на 46

Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров оведение видеоконференций непосредственно в мессенджере Интегрирован «Росчат» и с системой контроля утечки информации Traffic Monitor — DLP-решением разработчика Infowatch. Это позволяет пользо

Касперская: Ответственность за утечки должна быть уголовной. Штрафы это не очень больно лица могли подвергаться не только мошенническим операциям, но и угрозам, подчеркнула она. «То есть утечка данных в современном мире несет, вообще-то, угрозу жизни, — отмечает Касперская. — Это

Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен те, и другие уверены, что новое требование обмена персональными данными с банками ведет к рискам их утечки. На каком именно этапе возможна утечка – во время передачи данных или же при хранении

Утечки данных в России: в 2023 г. злоумышленники не сбавляют обороты и меняют фокус внимания ьные мошеннические схемы», — сказал Игорь Фиц, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence. * Утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских

Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего» «Киберпротект» представила решение класса DLP для защиты от утечки данных «Кибер протего 10.0». В системе впервые реализован агент для

«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных и взяли ответственность за взлом и блокировку серверов Белорусской железной дороги. В опасности все Утечки персональных данных – едва ли не национальная проблема России. По итогам 2022 г. их об

Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг» ания, «Госуслуги» могут использоваться в качестве «третьей стороны при распределении компенсаций за утечки персональных данных». Сами же компенсации предлагаются к введению в новом законопроект

«Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor станций. Начиная с версии 7.9, Linux-агент Solar Dozor можно развертывать с помощью веб-интерфейса DLP-системы. Ранее установка проводилась только посредством shell-скрипта. Теперь же в веб-ин

Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят регулярно подвергался успешным хакерским атакам. Неизвестные киберпреступники раз за разом получали доступ к хранилищам пользовательских паролей, покуда владельцы LastPass старательно отрицали факты утечек. В итоге они все же признали их. Не для России Оценить все возможности, предоставляемые пользователям сервисом Proton Pass, россияне не смогут. На момент публикации материала сайт Proton

«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой , разработчик продуктов для оснащения центров обработки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совмест

Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России мой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопас

Объем утечек данных за 1 квартал 2023 г. вырос в 2,3 раза DLBI. Крупнейшими утечками I квартала 2023 г. стали: полностью выложенные в открытый доступ двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо» (суммарно 52,5 млн записей) и сети «Спортмасте

InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза в 2021 г. до 2,3% в 2022 г.) может свидетельствовать об успешной практике внедрения и использования DLP-систем, спрос на которые увеличивался в последние годы. Эти решения способны эффективно в

Разработка «Ростеха» защитит от прослушки и утечки информации ции «Ростех» разработал устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиоустройства от утечки информации. Аппаратура рассчитана как для гражданских радиостанций стандарта DMR (Digi

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с рос

Российский производитель замещает зарубежную DLP-систему в российского банка опасность» завершила работу по переводу мощностей системообразующего российского банка с зарубежной DLP-системы на свой продукт. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность

Positive Technologies о главных киберугрозах 2022 года: массовые утечки, взлет популярности вайперов и межотраслевые последствия мыми распространенными последствиями таких инцидентов стали нарушение основной деятельности (79%) и утечки конфиденциальных данных (55%). В 12% инцидентов компании понесли прямые финансовые пот

Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10» ормационной безопасности, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальн

Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе я прямым перебором всех цифр», – утверждают эксперты DLBI. Как быть тем, кто пострадал в результате утечки, пока неясно. Но едва ли многие из них решат сменить номер и email Перечисленная инфор

Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ вованной ими из корпоративной сети тайваньской компании Acer. На 9 марта 2023 г. Acer признала факт утечки и инициировала расследование, заявив, что персональные данные в попавшем в интернет ма

Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision ГК InfoWatch выпустила новую версию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.6, а также обновила InfoWatch Prediction 2.2 и InfoWa