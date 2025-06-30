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«Ростелеком» и «Солар» обновили сервис мониторинга утечек персональных данных

«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» обновил сервис проверки утечек персональных данных. Теперь он включает функцию круглосуточного мониторинга и мгновенного оповещения абонентов, что позволяет пользователям узнавать о компрометации данных и реагировать на угрозы безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С помощью обновленного сервиса можно проверять не только данные, привязанные к личному кабинету абонента, но и до пяти номеров телефонов или адресов электронной почты. Как только данные оказываются в открытом доступе, абонент моментально получает уведомление. Это позволяет минимизировать риски мошенничества, финансового ущерба и других негативных последствий. В случае утечки абонент также получит рекомендации экспертов Solar AURA по защите, в том числе о необходимости смены паролей или других действий.

В отчете, который получает абонент, отображаются скомпрометированные источники, дата утечки, а также попавшие в открытый доступ данные в маскированном виде, таким образом клиент может понять, что именно утекло и критичность этой информации. В ближайшем будущем абонентам «Ростелекома» станут доступны дополнительные сервисы для защиты при работе онлайн.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Безопасность клиентов — один из ключевых приоритетов "Ростелекома". Использование интернета и новых технологий открывает новые возможности и создает новые риски. Личные данные пользователей могут оказаться в публичном доступе даже при соблюдении мер предосторожности. Благодаря обновленному сервису и рекомендациям наших экспертов абоненты будут знать, что делать и как не допускать повторения такой ситуации в будущем. Мониторинг будет полезен и для активных пользователей интернета, и для тех, кто хочет проверить своих близких и убедиться, что их данные под контролем, а они сами — в безопасности. Мы продолжим предлагать технологичные решения, обеспечивающие высокое качество связи и безопасность для наших абонентов».

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Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Утечки данных — это не просто проблема, это настоящая боль для большинства пользователей. Ключевая задача сервисов, занимающихся предотвращением утечек, —создать культуру осведомленности и ответственности среди пользователей. Наш обновленный сервис мониторинга утечек позволяет абонентам не только оперативно узнавать о компрометации их данных, но и принимать меры до того, как злоумышленники смогут воспользоваться этой информацией. В эпоху, когда данные стали новым золотом, каждый должен понимать: утечки могут произойти в любой момент и с любой стороны. Эффективное отслеживание и мониторинг уязвимостей — это не просто необходимость, а жизненно важный элемент защиты. Осознание того, какие данные находятся под угрозой, позволяет людям лучше защищать себя и свои активы».

Сервис доступен как для новых клиентов, так и для действующих пользователей домашнего интернета «Ростелекома». Абоненты могут самостоятельно подключить его в личном кабинете. Для услуги доступен пробный период — пользователи могут оценить возможности мониторинга, подключив его на 30 дней бесплатно.

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