Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ» и «Группа Астра» подтвердили совместимость DLP-системы с Astra Linux

«Группа Астра» и «СерчИнформ» успешно завершили тестирование совместного решения, объединяющего операционную систему Astra Linux и серверные компоненты DLP-системы «СерчИнформ КИБ». Результатом стала выдача совместного сертификата, подтверждающего полную функциональность и стабильность работы программного стека. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В тестируемой конфигурации серверные компоненты КИБ, отвечающие за контроль каналов передачи данных, лицензирование и обработку информации, были развернуты на платформе Astra Linux. Система демонстрирует стабильную работу всех функций через веб-интерфейс управления, доступный с любых устройств.

Ранее вендоры подтвердили, что КИБ контролирует рабочие станции сотрудников под управлением ОС Astra Linux, в том числе в наиболее защищенном режиме «замкнутой программной среды». Это механизм, который не позволяет устанавливать или загружать файлы без доверенной электронной цифровой подписи.

Оба продукта включены в Единый реестр российского ПО, что подтверждает их соответствие требованиям регуляторов и делает доступным для государственных и корпоративных заказчиков.

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

«Совместное решение позволяет компаниям эффективно реализовывать меры информационной безопасности, обеспечивая защиту даже в условиях гибридных или частично импортозамещенных ИТ-инфраструктур. Это особенно важно для организаций, которые в рамках своего графика поэтапно переходят на отечественное программное обеспечение», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Astra Linux – стабильная, производительная и безопасная серверная ОС, поэтому очень востребована среди заказчиков, которые заняты импортозамещением. Реализовав совместимость наших систем, мы с «Группой Астра» отвечаем на реальный запрос рынка, — отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Задача актуальна для всех российских вендоров, так что мы работаем в партнерстве с производителями и прикладного, и системного ПО, и оборудования. Например, с вендорами ОС и мессенджеров. Список интеграций постоянно расширяется, чтобы наши заказчики сумели защитить с КИБ данные в ИТ-инфраструктурах любой конфигурации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще