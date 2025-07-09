«СберТех» и «Стахановец» обеспечат бизнесу надежную защиту коммерческих данных

Российские разработчики «СберТех» и «Стахановец» объявили об успешном тестировании своих решений — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и комплекса по предотвращению утечек информации (DLP) «Стахановец». Технические испытания подтвердили корректную работу продуктов при их совместном применении.

Интеграция решений «СберТеха» и «Стахановец» откроет российскому бизнесу доступ к импортонезависимому техстеку для создания ИТ-систем с высоким уровнем безопасности коммерческих и персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы расширяем совместимость нашего ПО с решениями других отечественных вендоров, чтобы гарантировать бизнесу максимальную гибкость и надежность при построении ИТ-ландшафта. Благодаря корректной интеграции наших решений DLP-система «Стахановец» поможет клиентам эффективно выявлять риски в области защиты данных и факторы, влияющие на продуктивность работы персонала. А СУБД Platform V Pangolin DB обеспечит высокую производительность и надежность системы».

Дмитрий Исаев, СЕО «Стахановец»: «В базах данных хранятся конфиденциальная информация и персональные данные, защита которых является приоритетной задачей для многих организаций. Для клиентов все большую роль играет совместимость отечественных СУБД с системами защиты данных. С целью развития комплексных решений и расширения взаимной интеграции мы активно сотрудничаем с разработчиками российских СУБД и хотим поблагодарить команду Platform V Pangolin DB за очень качественный функционал и производительность их решения».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД (система управления базами данных), которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, проведения кадровой аналитики.

Оба решения могут использоваться для импортозамещения: СУБД Platform V Pangolin DB и DLP-система «Стахановец» входят в Единый реестр российского ПО, СУБД Platform V Pangolin DB сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК России, «Стахановец» обладает лицензией ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.