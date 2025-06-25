РНКО «НОДА» увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ»

Расчетная небанковская кредитная организация «НОДА» в два раза увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ». Организация использует решение вендора почти десять лет, а в 2024 г. потребовалось масштабировать внедрение. Система помогает защищать персональные данные клиентов, выявлять и предотвращать внутренние нарушения и мониторить действия сотрудников на рабочих местах. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Прежде чем увеличить объем внедрения, отдел ИБ «НОДА» изучил отечественный рынок и протестировал решения нескольких производителей.

«Мы решили посмотреть, как изменились продукты российских вендоров за последние пару лет. В течение месяца параллельно протестировали несколько систем. В итоге остались с «СерчИнформ» и ее DLP-системой, которая многие годы с нами. Решение работает стабильно и подходит нам лучше других: контролирует все популярные каналы передачи данных – от почты до корпоративных мессенджеров, движение документов, их печать. Мы получаем полный контроль информационных потоков», – сказал советник председателя правления РНКО «НОДА» Константин Грачев.

Среди преимуществ «СерчИнформ КИБ» заказчик отмечает гибкий поиск, встроенные инструменты аналитики, широкие возможности для расследования инцидентов и разнообразие отчетов, которые формируются в удобном и наглядном виде. Например, в отчете по эффективности пользователя отображается общая продуктивность сотрудников компании в виде диаграмм и рейтингов. Фиксируется частота опозданий, ранних уходов и других нарушений рабочего режима.

Отчет по эффективности пользователя

«Руководителям отделов ежедневно приходят отчеты по активности их подчиненных. И мы заметили, что КИБ не только выполняет защитную функцию, но еще дисциплинирует коллектив. Сотрудники стали реже допускать ошибки и внимательнее относиться к конфиденциальным данным. В целом повысилась эффективность работы», – сказал советник председателя правления РНКО «НОДА» Константин Грачев.

Кроме DLP «СерчИнформ КИБ», в организации внедрена «СерчИнформ SIEM» – система управления событиями информационной безопасности в реальном времени. Программа позволяет работать с различными источниками событий ИБ по принципу «одного окна»: система группирует, анализирует события и при необходимости оповещает об инциденте. Помимо этого, в решении «СёрчИнформ» заказчик отмечает удобство инструмента карты инцидентов. Она отображает все ПК и пользователей в системе, показывает проблемные точки и помогает оценить общую картину – превентивно детектировать угрозы и предотвратить инциденты.

Карта инцидентов

«Мы ценим доверие наших клиентов, которые остаются с нами много лет. Благодаря их опыту и обратной связи мы постоянно развиваем возможности наших продуктов, стремимся сделать работу с ними удобнее для служб безопасности, – сказал ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков. – Мы предлагаем нашим заказчикам единую платформу с комплексом продуктов (DLP, DCAP, SIEM, ProfileCenter), которые помогают полноценно защитить бизнес от рисков утечек информации и внутреннего мошенничества. Быстрое внедрение без долгой предварительной настройки и бесшовная интеграция позволяют ИБ-специалисту легко переключаться между задачами, чтобы обогащать информацию по потенциальному инциденту и вовремя его предотвращать».

Проекты по внедрению продуктов «СерчИнформ» в расчетной небанковской кредитной организации «НОДА» реализовал системный интегратор «Шексна Автоматизация».