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На первом плане защита ПДн: Банк «Мир Привилегий» использует продукты «СерчИнформ»

Банк «Мир Привилегий» обезопасил свою инфраструктуру с помощью продуктов компании «СерчИнформ». В январе 2024 г. заказчик внедрил DLP-систему «СерчИнформ КИБ», а через год – DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor». Это позволило повысить текущий уровень информационной защиты и усилить контроль за безопасностью критичных данных. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Руководитель отдела информационной безопасности банка Валерий Сахаров отмечает, КИБ решает несколько задач: обеспечивает комплексную защиту и снижает возможные риски утечек ПДн через популярные каналы передачи данных, а также мониторит действия сотрудников при работе с конфиденциальной информацией.

«Систему мы выбирали среди решений крупных игроков рынка, и в результате остановились на DLP от «СерчИнформ». Нам понравилось, что система отвечает всем современным требованиям обеспечения информационной безопасности. КИБ позволяет защищать информацию о счетах, выписках, данные клиентов, – сказал Валерий Сахаров. – Особенно актуальной для нас стала возможность блокировать доступ и пересылку конфиденциальных файлов. К примеру, недавно мы пресекли нарушение – несколько сотрудников банка пытались отправить на личную почту документы. Но файлы «не ушли», а сотрудников мы проинструктировали о правилах работы с конфиденциальными документами».

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Задачу защиты персональных данных и контроля файловых хранилищ в банке решает «СерчИнформ FileAuditor». Программа автоматически обнаруживает более 450 видов ПДн и офисных документов. ИБ-специалист выбирает готовый шаблон из предустановленных правил категоризации файлов или создает свое правило. Это помогает ИБ-службе сфокусироваться на контроле только критичных данных и избегать утечек.

«Компании, работающие в кредитно-финансовой сфере, оперируют огромными массивами конфиденциальной информации – сведения о состоянии счетов и транзакциях, персональные данные клиентов, аудиторские заключения и пр. Поэтому к ним всегда повышенное внимание со стороны регуляторов. Более того, с 30 мая 2025 г. начнут действовать оборотные штрафы за утечки данных. Из-за высоких рисков и требований финансовые компании стали активнее наращивать бюджеты на защиту. По данным нашего исследования, в 2024 г. 56% компаний из финсектора увеличили бюджеты на безопасность. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель составил 40%», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

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