Мир Привилегий Банк МП Банк

Банк «Мир Привилегий» – это коммерческий банк с универсальной лицензией. Участник системы обязательного страхования вкладов. Банк осуществляет разработку и внедрение собственного программного обеспечения. Одна из разработок – приложение «СКС Команда» для продаж, позволяющее выдавать банковские, страховые и финансовые продукты дистанционно в любой точке России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 1 201 390 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 11, упоминаний - 12