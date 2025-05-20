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Мир Привилегий Банк МП Банк
Банк «Мир Привилегий» – это коммерческий банк с универсальной лицензией. Участник системы обязательного страхования вкладов. Банк осуществляет разработку и внедрение собственного программного обеспечения. Одна из разработок – приложение «СКС Команда» для продаж, позволяющее выдавать банковские, страховые и финансовые продукты дистанционно в любой точке России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 201 390 ₽*
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