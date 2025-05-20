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Мир Привилегий Банк МП Банк


Банк «Мир Привилегий» – это коммерческий банк с универсальной лицензией. Участник системы обязательного страхования вкладов. Банк осуществляет разработку и внедрение собственного программного обеспечения. Одна из разработок – приложение «СКС Команда» для продаж, позволяющее выдавать банковские, страховые и финансовые продукты дистанционно в любой точке России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 201 390 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 201 390 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 На первом плане защита ПДн: Банк «Мир Привилегий» использует продукты «СерчИнформ» 1
03.10.2024 Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft 2
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
27.04.2023 Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз 1
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
26.08.2020 МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта 1
05.06.2020 Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14% 1
23.12.2016 В «Многофункциональных банковских офисах» теперь можно оформить карту «Мир» 1
10.05.2012 Visa разработала мобильное приложение для держателей премиальных карт 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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