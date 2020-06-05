Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14%

Smart Engines и Банк СКС (входит в группу Московского кредитного банка) в рамках сотрудничества интегрировали SDK Smart IDReader в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов на автозаправочных комплексах и банковское приложение «Мир Привилегий». В системах продаж реализовано технологическое решение по автоматическому распознаванию документов клиента, необходимое для выдачи банковских карт, оформления заявок на кредиты, оформление ОСАГО и пенсионных продуктов.

Для оформления продуктов, которые Банк СКС предлагает своим клиентам через партнерские продажи на АЗК и через онлайн приложения, клиенту необходимо внести данные документов, удостоверяющих личность, в систему, а банку требуется провести проверку документа на подлинность. В случае, когда продажи осуществляются на АЗК, удобство и скорость выдачи банковских и страховых продуктов имеет критическое значение, так как клиент не имеет возможности долго ждать.

Внедренная технология распознавания Smart IDReader базируется на инструментах искусственного интеллекта и позволяет значительно ускорить процесс регистрации клиента, где ввод данных отнимает самое большое количество времени, а также снизить количество ошибок при заполнении форм.

Для автоматического ввода данных в систему достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, (для получения финансовых услуг), водительское удостоверение и ПТС (для оформления ОСАГО) камере смартфона. Технология сама определит тип документа, распознает необходимые поля и внесет данные клиента в приложение. Также система автоматически проверит подлинность документа на основе анализа элементов графической защиты.

«Использование технологии Smart IDReader позволило увеличить конверсию заполнения заявления на получение полиса еОСАГО на 34% и увеличить продажи финансовых продуктов на 14%. Помимо бизнес показателей для нас важно, что изображения документов с чувствительными данными наших клиентов не передаются во внешние сервисы и обрабатываются автономно в наших информационных системах в соответствии с требованиям 152-ФЗ», – отметил руководитель направления системного анализа Департамента электронного бизнеса Банка СКС Кирилл Микляев.

«Smart IDReader позволяет быстро, точно и безопасно распознавать документы, не только экономя время клиентов, но и давая возможность дистанционного получения важных услуг, что особенно актуально в настоящее время», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.