Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз

Новая ИТ-разработка российской компании «Смарт энджинс сервис» (Smart Engines) позволит ускорить проверку документов в 10 раз. Программа на базе искусственного интеллекта подтвердит подлинность документов и выявит признаки фальсификации за доли секунды. ПО защитит от мошенников госкорпорации, бизнес и системообразующие банки. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Российский софт сканирует и извлекает данные из удостоверяющих личность документов: российского и заграничного паспортов, ID-карт, водительских прав, ИНН, СНИЛС, виз и других, а затем проверяет их на наличие признаков подделки. Система распознает 2400 типовых документов и форм из 220 стран и юрисдикций на 102 языках. Программа распознает разворот паспорта России за 0,15 секунды. А полный цикл идентификации паспорта в видеопотоке, начиная от показа камере и заканчивая получением результата, составляет 0,75–1 секунду.

В апреле 2023 г. «Смарт энджинс сервис» завершила доработку программного продукта для распознавания идентификационных карт личности Smart ID Engine, в рамках которой разработан модуль выявления признаков фальсификации документов и атак на предъявление документов в оптическом диапазоне на основе технологий искусственного интеллекта. Доработка ИТ-решения реализована с использованием средств Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Сумма гранта составила 74,8 млн руб. Средства Фонда были направлены на оплату труда сотрудников, приобретение необходимого оборудования и привлечение ИТ-специалистов, которые работали над реализацией проекта. Его общая стоимость – 152,3 млн руб.

ИТ-продукт является полностью отечественной разработкой, которая не содержит иностранных компонентов, что позволяет избежать внешних рисков. Система импортозамещает в корпоративном и государственном секторе такие иностранные решения, как Jumio, Onfido, ABBYY, Kofax. ПО внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Переход российских банков на отечественное программное обеспечение идет успешно и достаточно активно, а безопасность финансовой сферы крайне важна для экономического суверенитета страны, сообщил ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В настоящее время Smart ID Engine применяется восьми из 13 системно значимых банков России. Внедрение продукта Smart ID Engine в российском банковском секторе дало значимый экономический эффект. Например, банк «Кубань кредит» ускорил обслуживание плательщиков в два раза, а банк «Мир привилегий» – в 10 раз.

«С учетом усиления санкционного давления и ухода с российского рынка зарубежных вендоров проекты в сфере защиты информации, в сфере ИБ приобрели для государственных, частных компаний, и, особенно организаций финансового и банковского сектора максимально приоритетный статус. На такие решения сформирован огромный корпоративный заказ. Задача Фонда – предоставить разработчикам доступ к инструментам грантового финансирования, которые позволят сверхбыстро заместить зарубежное ПО и вывести на рынок востребованный продукт», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Благодаря своевременной поддержке РФРИТ мы смогли в кратчайшие сроки создать крайне необходимый рынку продукт. Уже сейчас у нас есть ряд потенциальных заказчиков, которые готовы внедрять созданное решение. Российский бизнес активно трансформируется с помощью инфраструктуры искусственного интеллекта, не меняя привычных для сотрудников и клиентов интерфейсов. Внедрение технологий Smart Engines для безопасной идентификации человека в экосистемах российских компаний особенно актуально в связи с уходом с российского рынка зарубежных игроков. Мы предлагаем новое уникальное решение, которое защищает персональные данные и не передает их третьим лицам и сервисам», — сказал генеральный директор «Смарт энджинс сервис» Владимир Арлазаров.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

ИТ-решение позволяет упростить и кратно ускорить процесс ввода и проверки документов. Так, сотруднику банка или страховой компании не потребуется вводить данные из паспорта и других документов клиента вручную. Оператору достаточно показать документ камере телефона или отсканировать его. Технология сама определит тип документа, распознает необходимые поля, внесет данные клиента в систему и выполнит базовую проверку подлинности. При этом ввод персональных данных не требует сетевого соединения, что полностью исключает риск их утечки. Процедура абсолютно безопасна как для клиентов, так и для компаний, поскольку личные данные не передаются на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам.

ПО получило функции, которые позволяют выявить разногласия в данных, аномалии и расхождения, характерные для попыток мошеннических действий. Система позволяет обнаружить синтез или вмешательство в изображения документов, проводит детекции оптически-переменной краски и подмены документа в виде фотокопии или образа документа на компьютерном мониторе. Программа обнаруживает перекрытия информационных текстовых и графических областей посторонними элементами, включая пальцы.

«Специальные алгоритмы выявления фальсификаций защищают от попыток мошенничества экосистемы госкорпораций, компаний реального сектора экономики и системообразующих банков. Программные продукты Smart Engines несколько лет успешно используются нами для ввода персональных данных, а дополнение и развитие в части выявления признаков фальсификации удостоверяющих документов, в свою очередь, сделает его более функциональным и полезным, что особенно важно в текущей ситуации», — отметил директор по информационным технологиям АО «Тинькофф банк» Вячеслав Цыганов.

***

«Ланит Омни» представила свою low-code платформу ПО

«Смарт энджинс сервис» (Smart Engines) — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов и поставке комплексных программных решений класса ICR и IDR для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Решения компании используют ведущие операторы связи, банки, страховые компании, сервисы по продаже билетов, проекты шеринговой экономики, сервис-провайдеры в России и за рубежом.