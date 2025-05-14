Проектор Acer X1328Wi в России

В продажу на российский рынок поступил универсальный проектор для развлекательных, учебных и бизнес-задач Acer X1328Wi. Сочетание оптической группы, лампы подсветки OSRAM на 5000 лм и HD-матрицы DLP-проецирования 0,65 дюйма DarkChip 3D обеспечивает высокое качество изображения даже в сложных условиях.

Основные характеристики новинки Acer X1328Wi: разрешение от 1280х800 до 1920х1200 пикселей и матрица DLP; диагональ проецируемого изображения от 27 до 300 дюймов; минимальная дистанция проецирования 1 метр; яркость до 5000 Лм; срок службы лампы до 15 000 часов в режиме 24/7; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSense и ColorSafe II; подавление синего излучения Acer BlueLight Shield; автоматическая корректировка трапециевидных искажений; интерфейсы ввода/вывода: HDMI 1.4, VGA (In & Out) RCA, D-Sub, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 дБ в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

Acer Проектор Acer X1328Wi в России

DLP-проектор Acer X1328Wi относится к категории решений для домашних, учебных и бизнес-задач широкого круга. Благодаря лампе 5000 лм и показателю контраста 20 000:1 модель обеспечивает высокое качество изображения даже в помещениях с естественным дневным освещением и без специальных поверхностей проецирования. Характеристики оптической группы апертурой f = 21.85~24.00мм и светосилой F= 2.41~2.53 обеспечивают широкий диапазон расстояний до поверхности проецирования от 1 до 10 метров, позволяя добиться изображения диагональю от 27 до 300 дюймов.

Гарантом яркого и насыщенного изображения с детальной проработкой полутонов выступает современная DLP-система проецирования с вертикальной разверткой до 120 Гц, DMD-матрицей HD-разрешения 1280х800 пикселей с возможностью вывода изображения до 1920х1200 пикселей и 30-бит глубиной цветопередачи с охватом 1,07 млрд оттенков.

Модель Acer X1328Wi выполнена в компактном пластиковом корпусе с поддержкой различных систем вертикального/горизонтального крепления и системой охлаждения с низким уровнем шума во время работы. Для звукового сопровождения предусмотрен широкополосный динамик мощностью 3 Вт, а среди интерфейсов подключения есть не только цифровой HDMI 1.2, но и аналоговые VGA и RCA. Для сервисного подключения предусмотрены интерфейсы USB и RS232, плюс пара 3.5 мм аудиоразъемов входного и выходного сигнала.

В комплекте поставки с проектором прилагается полный набор основных аксессуаров, а также беспроводной пульт управления меню и дополнительный модуль UWA5 для беспроводного Wi-Fi соединения с поддержкой Mirracast и EZCast.

DLP-проектор Acer X1328Wi поддерживает широкий ассортимент ручных и автоматических регулировок параметров изображения, начиная с параметров вывода и заканчивая эффективными инструментами корректировки трапециевидных искажений. Для улучшения цветопередачи в зависимости от внешних условий и типа воспроизводимого контента поддерживаются фирменные технологии Acer ColorSafe II и LumiSense. Для насыщенного погружения в любимый контент предлагается режим повышения резкости и насыщенности цветов Football Mode, а поддержка HDMI 3D Display позволяет воспроизводить трехмерный контент. Также предусмотрена фирменная технология Acer для защиты зрения BlueLight Shield, снижающая воздействие вредной части синего спектра на глаза.

Проектор Acer X1328Wi уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 57 500 руб.