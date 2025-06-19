«Гарда» обеспечивает надежность ИБ-систем и снижает риски утечек данных

Группа компаний «Гарда» выпустила обновление системы «Гарда DLP». Новый релиз позволяет быстрее реагировать на возможные сбои, точнее фиксировать действия пользователей и оперативно выявлять инциденты, способные повлечь финансовые и репутационные потери. Об этом CNews сообщили представители «Гарды».

В обновленной системе внедрены новые механизмы взаимодействия по протоколу GRPC и с применением шифрования mTLS, что повышает стабильность работы и сокращает риски потери данных. Для контроля работоспособности добавлены панели мониторинга ключевых компонентов.

Новая версия «Гарда DLP» снижает риск утечки конфиденциальной информации через веб-каналы, включая мессенджеры и облачные сервисы. Расширенные возможности по отслеживанию загрузки файлов в интернет позволяют точнее фиксировать действия сотрудников в сети и своевременно выявлять инциденты, способные повлечь финансовые и репутационные потери. В новой версии реализован перехват вложений, передаваемых через браузеры, в том числе через популярные веб-мессенджеры и облачные хранилища. Это помогает организациям своевременно выявлять несанкционированную передачу конфиденциальной информации.

Функция временной блокировки рабочих станций помогает контролировать доступ сотрудников с повышенными привилегиями и предотвращать потенциальные инциденты, связанные с использованием корпоративных данных в неавторизованное время. DLP-система теперь позволяет блокировать экран сотрудника в нерабочие часы. Эта мера особенно актуальна для сотрудников с повышенным уровнем доступа к критически важной информации. Добавлена возможность ограничивать доступ к рабочей станции по времени на рабочих станциях под управлением Windows, в дополнение к уже существующей опции на компьютерах под Linux.

«Мы последовательно развиваем систему, усиливая контроль над критичными каналами утечки и повышая устойчивость работы на всех семействах операционных систем. В дальнейших планах ‒ развитие аналитических и автоматизированных функций, обновление модуля учета рабочего времени, внедрение предустановленных политик безопасности и развитие средств анализа голосовой информации», ‒ сказал Арен Торосян, руководитель продукта «Гарда DLP».