Искусственный интеллект Голосовой бот Голосовой роботизированный помощник Voice assistant Интеллектуальные помощники

Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков В 2023 г. голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 38 млн звонков горожан.

Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками ых и 64% чат-ботов объясняли клиентам, как и какие вопросы можно задавать. Практически каждый пятый голосовой помощник во время разговора мог отправить сообщение с детальной информацией и ссылк

Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка отслеживает, сколько входящих звонков поступало в заданный период, какую часть из них взял на себя голосовой робот без привлечения оператора, какие темы обращений были самыми популярными и мно

Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога б этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус г

Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд» У МТТ уже есть опыт использования голосовых помощников в EdTech-проектах. Так, ранее был разработан голосовой помощник для «Учи.ру» – российской образовательной онлайн-платформы, на которой уче

ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы. В настоящее время клиентам ВТБ уже доступен голосовой ассистент Лео в мобильном приложении банка, на умных устройствах с Алисой от Яндекс

Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг» уток времени предоставить покупателям исчерпывающую информацию по работе магазинов. «В данном кейсе голосовой помощник автоматизировал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы со стороны авт

За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан зов мастера», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. Во время диалога голосовой помощник уточняет адрес и задает вопросы для более оперативной обработки обращения.

5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете проходила на образовательной платформе «Поколение М». 5000 детей в течение четырех недель изучали разные арт-стили, современные инструменты для цифровой анимации и мультипликации и рисовали маскота– цифрового помощника в интернете, который может обучать ребенка основам цифровой безопасности и предупреждать о потенциальных опасностях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Под руководств

Горожане передали показания приборов учета воды на горячую линию более 22 млн раз ых приборов учета потребляемой воды приняли более 22 млн звонков. Из них 19,8 млн звонков обработал голосовой помощник без привлечения операторов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв

Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей ы в текстовом виде, что обеспечивает сотрудникам радиостанции удобство и надежность работы сервиса. Голосовой помощник начал работу в начале сентября 2023 г., за месяц он принял поздравления и

МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза» яц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза. Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обс

«Госуслуги» — через голосового помощника ыписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии. Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса». Как воспользоваться Авторизуйтес

Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс» лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте

Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу ульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регио

Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Тако

Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопо

Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра. «Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты

Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana ованный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу. Альтернатива имеется В Microsoft не плани

Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога ов могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на пр

Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике раб

«Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области роках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в круглосуточном режиме рассказывает голосовой помощник. Чтобы получить информацию достаточно позвонить по многоканальному номеру

Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего «Лаборатория Касперского» провела исследование, в рамках которого изучала, какие технологии, по мнению россиян, будут востребованы в офисах через 5-10 лет*. В будущем для работы понадобятся голосовые помощники (так считают 29% респондентов); сенсорные экраны (по мнению 27% респондентов); сотрудники-роботы (так полагают 12% респондентов); очки дополненной реальности (в этом убежден

Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков Российский вендор Naumen представил новый продукт — голосовых роботов для автоматизации обзвонов с поминутной тарификацией Naumen Erudite VoiceOut. С помощью решения компании могут быстро запускать обзвоны клиентов ботом по индивидуально разрабо

У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя горожан. Большинство голосов получило имя Москва. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас обрабатывает десятки тысяч

Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании робота на платформе VoiceBox для «Тюменской судоходной компании». В первые же недели использования голосовой помощник от МТТ снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%. Об этом CNews

Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию для их оповещения менеджерам приходилось тратить по несколько часов в день. Теперь этим занимается голосовой помощник от МТТ, он информирует о проведении семинаров и курсов для бухгалтеров, де

В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы эффект от внедрения в течении года – от 50 до 70% самостоятельно обработанных звонков. «Внедренный голосовой помощник позволит нам не только автоматизировать процесс приема обращений, но и зна

Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан. В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать с

Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice я в рабочем режиме, показывая результативность, сопоставимую с квалифицированным сотрудником. Умный голосовой помощник проводит телефонные опросы, необходимые для определения уровня покупательс

«БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику рмы Digital2Speech, автоматизировал обращения граждан в МФЦ Ставропольского края. По итогам проекта голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую ли

Более 100 млн звонков принял голосовой помощник на линиях контакт-центра Москвы за девять лет ило разгрузить операторов и сократить время ожидания на линии, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Голосовой помощник — это искусственный интеллект, способный распознавать речь, находить нужну

«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями му обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 г. с цель

«Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса» цию о скидках и новинках торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах. С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых това

Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24» интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы. Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами

МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились след

Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса В медицинской информационной системе qMS, разработанной компанией «СП.АРМ», появился голосовой помощник – «Марина». Это инструмент навигации по интерфейсу и управления системой,

Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника льных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 г. заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Технология распознавания речи

В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ На горячей линии Подмосковья заработал голосовой помощник, который запишет в МФЦ, проконсультирует по популярным услугам, проверит с