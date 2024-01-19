Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 136500
ИКТ 10996
Организации 8729
Ведомства 1391
Ассоциации 838
Технологии 3175
Системы 21914
Персоны 54673
География 2206
Статьи 1441
Пресса 1056
ИАА 644
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2272
Мероприятия 821

Искусственный интеллект Голосовой бот Голосовой роботизированный помощник Voice assistant Интеллектуальные помощники

Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники


19.01.2024 Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков

В 2023 г. голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 38 млн звонков горожан.

28.12.2023 Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками

ых и 64% чат-ботов объясняли клиентам, как и какие вопросы можно задавать. Практически каждый пятый голосовой помощник во время разговора мог отправить сообщение с детальной информацией и ссылк
18.12.2023 Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка

отслеживает, сколько входящих звонков поступало в заданный период, какую часть из них взял на себя голосовой робот без привлечения оператора, какие темы обращений были самыми популярными и мно
29.11.2023 Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога

б этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус г
17.11.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд»

У МТТ уже есть опыт использования голосовых помощников в EdTech-проектах. Так, ранее был разработан голосовой помощник для «Учи.ру» – российской образовательной онлайн-платформы, на которой уче
08.11.2023 ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника

разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы. В настоящее время клиентам ВТБ уже доступен голосовой ассистент Лео в мобильном приложении банка, на умных устройствах с Алисой от Яндекс
31.10.2023 Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг»

уток времени предоставить покупателям исчерпывающую информацию по работе магазинов. «В данном кейсе голосовой помощник автоматизировал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы со стороны авт
30.10.2023 За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан

зов мастера», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. Во время диалога голосовой помощник уточняет адрес и задает вопросы для более оперативной обработки обращения.
18.10.2023 5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете

проходила на образовательной платформе «Поколение М». 5000 детей в течение четырех недель изучали разные арт-стили, современные инструменты для цифровой анимации и мультипликации и рисовали маскота– цифрового помощника в интернете, который может обучать ребенка основам цифровой безопасности и предупреждать о потенциальных опасностях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Под руководств
16.10.2023 Горожане передали показания приборов учета воды на горячую линию более 22 млн раз

ых приборов учета потребляемой воды приняли более 22 млн звонков. Из них 19,8 млн звонков обработал голосовой помощник без привлечения операторов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв
04.10.2023 Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей

ы в текстовом виде, что обеспечивает сотрудникам радиостанции удобство и надежность работы сервиса. Голосовой помощник начал работу в начале сентября 2023 г., за месяц он принял поздравления и

14.09.2023 МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»

яц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза. Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обс
28.08.2023 «Госуслуги» — через голосового помощника

ыписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии. Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса». Как воспользоваться Авторизуйтес
28.08.2023 Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс»

лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте
23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу

ульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регио
16.08.2023 Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича

Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Тако
11.08.2023 Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала

по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопо
10.08.2023 Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре

Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра. «Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты

04.08.2023 Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana

ованный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу. Альтернатива имеется В Microsoft не плани
03.08.2023 Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога

ов могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на пр
31.07.2023 Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай

На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике раб
20.07.2023 «Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области

роках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в круглосуточном режиме рассказывает голосовой помощник. Чтобы получить информацию достаточно позвонить по многоканальному номеру

28.06.2023 Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего

«Лаборатория Касперского» провела исследование, в рамках которого изучала, какие технологии, по мнению россиян, будут востребованы в офисах через 5-10 лет*. В будущем для работы понадобятся голосовые помощники (так считают 29% респондентов); сенсорные экраны (по мнению 27% респондентов); сотрудники-роботы (так полагают 12% респондентов); очки дополненной реальности (в этом убежден
20.06.2023 Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков

Российский вендор Naumen представил новый продукт — голосовых роботов для автоматизации обзвонов с поминутной тарификацией Naumen Erudite VoiceOut. С помощью решения компании могут быстро запускать обзвоны клиентов ботом по индивидуально разрабо
15.06.2023 У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя

горожан. Большинство голосов получило имя Москва. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас обрабатывает десятки тысяч

07.06.2023 Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании

робота на платформе VoiceBox для «Тюменской судоходной компании». В первые же недели использования голосовой помощник от МТТ снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%. Об этом CNews

01.06.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию

для их оповещения менеджерам приходилось тратить по несколько часов в день. Теперь этим занимается голосовой помощник от МТТ, он информирует о проведении семинаров и курсов для бухгалтеров, де
02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы

эффект от внедрения в течении года – от 50 до 70% самостоятельно обработанных звонков. «Внедренный голосовой помощник позволит нам не только автоматизировать процесс приема обращений, но и зна
25.04.2023 Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области

кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан. В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать с
11.04.2023 Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice

я в рабочем режиме, показывая результативность, сопоставимую с квалифицированным сотрудником. Умный голосовой помощник проводит телефонные опросы, необходимые для определения уровня покупательс
10.04.2023 «БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику

рмы Digital2Speech, автоматизировал обращения граждан в МФЦ Ставропольского края. По итогам проекта голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую ли
04.04.2023 Более 100 млн звонков принял голосовой помощник на линиях контакт-центра Москвы за девять лет

ило разгрузить операторов и сократить время ожидания на линии, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Голосовой помощник — это искусственный интеллект, способный распознавать речь, находить нужну
27.03.2023 «БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

му обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 г. с цель
22.03.2023 «Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»

цию о скидках и новинках торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах. С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых това
06.03.2023 Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24»

интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы. Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами

19.01.2023 МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились след
13.01.2023 Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса

В медицинской информационной системе qMS, разработанной компанией «СП.АРМ», появился голосовой помощник – «Марина». Это инструмент навигации по интерфейсу и управления системой,

09.01.2023 Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

льных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 г. заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Технология распознавания речи

19.12.2022 В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ

На горячей линии Подмосковья заработал голосовой помощник, который запишет в МФЦ, проконсультирует по популярным услугам, проверит с
15.12.2022 Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite

тем Naumen. В планах «Дом.РФ» уже к январю 2023 г. довести количество входящих звонков, принимаемых голосовым помощником, до 100%.

Публикаций - 2555, упоминаний - 3162

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6374 292
Google LLC 11343 256
Microsoft Corporation 23991 217
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10574 216
Apple Inc 11599 205
МегаФон 7653 180
Samsung Electronics 9941 175
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3219 147
Ростелеком 10635 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8374 113
VK - Mail.ru Group 3275 106
Huawei 3675 96
Xiaomi 1484 94
Meta Platforms - Facebook 4366 93
Telegram Group 1400 92
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 83
LG Electronics 3565 78
Amazon Inc - Amazon.com 2878 72
Cisco Systems 4992 69
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 841 61
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2673 60
X Corp - Twitter 2793 57
Sony 6480 54
Intel Corporation 11865 53
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 427 52
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 52
4A Games 799 50
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1026 47
BSS - Банк Софт Системс - БСС 586 42
HTC Corporation 1491 42
Naumen - Наумен 574 40
Oracle Corporation 6491 39
5nine Software 1933 39
Siemens AG - Siemens Group 2551 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4486 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 37
IBM - International Business Machines Corp 9326 36
Lenovo Motorola 3489 35
Lenovo Group 2230 34
7573 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6444 153
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2595 69
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 61
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 48
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1007 46
Почта России ПАО 1989 45
Лента - Сеть розничной торговли 1884 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 31
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 192 30
РЖД - Российские железные дороги 1764 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 28
Открытие ФК - Банк Открытие 523 27
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 26
Альфа-Банк 1662 26
ГПБ - Газпромбанк 1010 24
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 22
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 21
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 245 21
Россети Ленэнерго 1698 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 19
Связной ГК 1356 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 732 18
Uber 320 18
Интеррос - Росбанк АКБ 581 17
ПСБ - Промсвязьбанк 784 17
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 181 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1396 17
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 235 17
Hyundai Motor Company 351 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 16
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 67 15
Газпром нефть 549 15
Газпром ПАО 1218 14
Почта Банк 418 14
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 14
Ингосстрах СПАО 388 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1083 13
BMW Group 425 13
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 433 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10306 110
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4175 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1716 49
Президент Российской Федерации 3995 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4667 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5051 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2723 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2097 26
Правительство Москвы 2168 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2536 25
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 33 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2900 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1250 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2638 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3337 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2249 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3141 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2575 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 13
Судебная власть - Judicial power 2206 11
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 49 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1112 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 10
Федеральное казначейство России 1640 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1011 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 446 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 9
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 14 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2815 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1286 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 391 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1094 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 107
4CIO 766 50
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 536 12
8K Association - Ассоциация 8K 171 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 101 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 4
АФТ - Ассоциация Финтех 96 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 4
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 61 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
Единая Россия - Политическая партия 283 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 3
ЛДПР 100 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 3
WiMAX Forum 68 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 2
OWASP - Open Web Application Security Project 77 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 107 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43588 709
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22605 642
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58081 623
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23210 613
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9782 484
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22545 437
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26581 436
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3065 376
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5533 358
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27829 351
Голосовые сообщения - Voice messages 1847 344
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23401 343
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19750 342
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7779 322
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4658 317
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18973 314
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7860 303
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8041 302
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3675 297
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9659 293
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11975 282
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12093 267
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6947 265
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6892 260
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7527 250
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11674 250
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6917 243
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19839 235
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12121 234
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9609 226
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9042 221
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14446 216
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13457 216
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3074 212
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6313 206
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14116 202
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 914 194
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15152 189
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13242 186
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4469 183
Google Android 13299 379
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 841 278
Apple iOS 7278 262
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 502 232
Microsoft Windows 14944 181
Apple iPhone - серия смартфонов 6839 154
Apple Siri - Голосовой помощник 370 143
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 116
Microsoft Skype 2008 116
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 143 114
Google Play - Google Store - Android Market 3130 102
Apple iPad 3793 93
Apple - App Store 2747 85
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 200 83
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4550 81
WhatsApp Messenger 974 79
Microsoft Cortana 159 77
Linux OS 8982 71
VK - Mail.ru Одноклассники 1652 69
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 112 67
Microsoft Windows 10 1610 64
Rakuten Viber 585 61
Apple iPhone 6 4861 60
Google YouTube - Видеохостинг 2557 56
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 55
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 750 50
Apple macOS 1865 50
Microsoft Windows 2000 8661 50
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 50
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 49
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1296 45
Microsoft Office 3571 43
VK - Mail.Ru Почта 327 41
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 40
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 39
Samsung Galaxy 911 38
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 345 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2581 38
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 38
Microsoft Outlook 1334 38
Путин Владимир 2909 41
Дырмовский Дмитрий 114 31
Чернышенко Дмитрий 526 15
Биккужин Рамиль 34 14
Дуров Павел 266 14
Сергунина Наталья 338 12
Савицкий Андрей 25 12
Сирота Юрий 66 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 12
Петров Михаил 138 11
Кульбацкий Анатолий 12 11
Свириденко Андрей 97 11
Шадаев Максут 805 10
Теплицкий Дмитрий 57 10
Аршавский Анджей 29 10
Чаркин Евгений 271 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 10
Алифанов Кирилл 64 9
Кравченко Андрей 12 9
Потапкин Михаил 26 9
Бикташев Ильдар 10 9
Чевкота Олег 15 9
Мясин Антон 10 9
Кулик Вадим 165 9
Попов Сергей 121 9
Огуряев Дмитрий 84 9
Комстачев Михаил 11 9
Смирнова Олеся 11 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 168 9
Солонин Виталий 89 9
Яфясов Денис 14 9
Гогленков Александр 14 8
Чугунов Никита 76 8
Соколовский Александр 40 8
Мишустин Михаил 575 7
Артамонова Анна 183 7
Ашманов Станислав 14 7
Волож Аркадий 238 7
Яровая Ирина 71 7
Черкасов Сергей 13 7
Россия - РФ - Российская федерация 131529 1360
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40316 407
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50823 337
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15932 215
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15993 171
Европа 21308 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13645 130
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13816 111
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6750 92
Германия - Федеративная Республика 12357 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13094 90
Южная Корея - Республика 6435 84
Беларусь - Белоруссия 5033 78
Япония 13098 75
Франция - Французская Республика 7674 69
Казахстан - Республика 5221 58
Россия - СФО - Новосибирск 3913 53
Украина 7428 53
Канада 4769 52
Испания - Королевство 3648 48
Индия - Bharat 5233 47
Азия - Азиатский регион 5272 46
Россия - УФО - Екатеринбург 3567 43
Армения - Республика 2087 43
Финляндия - Финляндская Республика 3528 43
Солнце - звезда Солнечной системы 4978 41
Земля - планета Солнечной системы 10096 35
Италия - Итальянская Республика 4258 33
Китай - Тайвань 3842 31
Турция - Турецкая республика 2196 30
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2578 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2737 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2460 27
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2155 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3470 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1690 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2440 24
Америка Северная 3133 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2703 22
Израиль 2661 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44675 406
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46847 351
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22052 306
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16568 245
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10292 231
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26107 201
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7719 170
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8882 150
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12161 146
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11913 144
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6060 136
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9266 130
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15037 123
Английский язык 6341 123
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10115 119
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3458 119
Абонентская база - Абонентская плата 5456 112
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4462 106
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5959 98
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5196 98
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5028 87
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4599 82
Страхование - Страховое дело - Insurance 5354 82
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6430 81
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6033 80
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5255 77
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4246 76
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5090 73
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6963 71
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1465 69
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4399 69
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5220 68
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5465 67
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3237 67
Кредитование - Сrediting - Заём 6273 66
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4593 63
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2518 60
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4316 60
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4487 56
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2599 53
CNews - ZOOM.CNews 1816 57
The Verge - Издание 521 20
Коммерсантъ - Издательский дом 1526 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 18
Bloomberg 1179 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 15
Forbes - Форбс 703 13
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5828 12
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1194 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 10
VK - Mail.ru Новости 23 9
РИА Новости 848 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 764 8
Wikipedia - Википедия 454 8
NYT - The New York Times 1012 7
The Guardian - Британская газета 352 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 893 7
Neowin 104 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 6
9to5Mac 70 6
ZDnet 595 6
Reddit 281 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 5
GizmoChina 112 5
Engadget - Блог о технологиях 422 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 5
BleepingComputer - Издание 267 4
The Washington Post 317 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 4
MacRumors 132 4
CNews - Auto.CNews 51 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 233 4
Ведомости 739 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 275 4
The Register 1490 4
Wired - Издание 226 4
TAdviser - Центр выбора технологий 345 4
FT - Financial Times 1186 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7733 86
Gartner - Гартнер 3506 43
IDC - International Data Corporation 4881 40
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2699 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 284 10
Data Insight - Исследовательское агентство 107 8
Juniper Research 512 7
Markets&Markets Research 109 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 70 6
Forrester Research 819 6
CNews Рынок ИТ-услуг 160 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 5
Fortune Global 100 139 4
GfK Rus - ГФК-Русь 205 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 3
Strategy Analytics 284 3
HFS Research 46 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ABI Research 233 3
Frost & Sullivan 200 3
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 14 3
Synergy Research Group 41 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 67 3
Discovery Research Group 22 2
IBM Institute for Business Value 25 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 106 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 197 2
Datamonitor 83 2
Microsoft Research 138 2
Samsung Research 17 2
CNews Облачные сервисы 22 2
Infonetics Research 98 2
IBM Research 107 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 811 19
VK Skillbox - Скилбокс 83 13
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 95 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 753 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 281 8
РАН - Российская академия наук 1749 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 340 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 694 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 57 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 210 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 526 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 13 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 40 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 47 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 9 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 21 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 59 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 24 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 14 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 109 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 45 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 55
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1874 28
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2234 26
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 540 21
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 12
CNews AWARDS - награда 450 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 256 11
День молодёжи - 27 июня 725 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 9
Международный женский день - 8 марта 293 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 516 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
Связь-Экспокомм 109 3
CCWF - Call Center World Forum 17 3
CeBIT 611 3
Red Dot Design Award 54 3
Microsoft Build - конференция 36 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
ComNews Awards 7 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 27 2
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 2
Docflow 146 2
VK All Cups 16 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Microsoft Ignite 40 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 2
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 2
Samsung Unpacked 30 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
ИнфоКом 89 2
Всероссийский тотальный диктант 10 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1267332, в очереди разбора - 819635.
Создано именных указателей - 136500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще