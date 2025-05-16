Компания MCN Telecom внедрила новые ИИ-голоса в телеком-платформу CPaaS

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom расширил функциональность своей телеком-платформы, добавив новые ИИ-голоса в «Виртуальную АТС», «Голосовой робот», «Автообзвон» и другие продукты. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom.

С помощью ИИ-голосов корпоративные клиенты MCN Telecom могут создавать голосовые приветствия, интерактивные голосовые меню, вести автоматизированную коммуникацию с пользователями.

Новые ИИ-голоса звучат более естественно с возможностью выбора тембра голоса, пола и языка диктора. Благодаря поддержке управления эмоциями через промпты, пользователи могут формировать голосовые сценарии, максимально приближенные к живому общению. Это делает взаимодействие с клиентами более персонализированным и человечным.

Внедрение этой технологии особенно актуально для компаний, стремящихся повысить качество клиентского сервиса, оптимизировать бизнес-процессы и увеличить конверсию в продажах.

Технология синтеза речи с использованием голосов искусственного интеллекта может быть использована также для создания подкастов, аудиокниг и других медийных продуктов, когда качественная и естественная речь имеет определяющее значение для доставки смыслов сообщений.

Кроме того, ИИ-голоса открывают новые возможности для разработчиков, создающих инновационные голосовые приложения и сервисы.