Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году

Голосовой бот, разработанный на платформе Robovoice, за прошедший год совершил более 3 млн автоматизированных звонков с целью дистанционного мониторинга пациентов, охватив уже более половины регионов России. Бот используется в рамках программы, направленной на медицинскую помощь пациентам с хроническими заболеваниями: артериальной гипертонией, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Выполняя роль ассистента врача, голосовой ИИ-бот посредством опроса по телефону систематически собирает информацию о критически важных показателях здоровья: артериальном давлении, пульсе, уровне глюкозы в крови. Если пациент не производил замер, бот просит это сделать и связывается с наблюдаемым повторно.

Бот имеет высокий уровень точности распознавания естественной речи и оперативно обрабатывает полученную информацию. Благодаря функции «фоновый сценарий» голосовой бот также способен вести нелинейные диалоги и отвечать на встречные вопросы, даже если они напрямую не относятся к теме разговора. Бот анализирует ответы и передает сведения в личный кабинет дистанционного мониторинга. При отклонениях показателей от нормы, врач получает уведомления и, в зависимости от ситуации, принимает решение о необходимости очного осмотра, корректировке терапии или вызове скорой помощи. Таким образом врачи в режиме реального времени отслеживают динамику показателей пациентов, своевременно реагируют на изменения, способствуя сокращению риска возникновения осложнений.

Внедрение искусственного интеллекта в процессы ежедневной врачебной практики помогает упростить и ускорить процесс получения медицинской помощи, а также повысить качество медицинских услуг даже для пациентов в отдаленных населенных пунктах. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами.

«Мы особенно гордимся тем, что голосовые технологии Robovoice на базе искусственного интеллекта помогают в реализации социально-значимых проектов и обеспечивают их высокую эффективность, – отметил Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Совместно со специалистами сервиса дистанционного мониторинга здоровья команда Robovoice продолжает работу, которая соответствует стратегическому направлению цифровизации сферы здравоохранения. Согласно приказу Минцифры, к 2030 году 50% медицинских консультаций в России должно предоставляться дистанционно, и голосовые боты на базе искусственного интеллекта помогают в реализации этой инициативы. Сегодня боты успешно зарекомендовали себя как эффективный инструмент для телемедицины и удаленного мониторинга здоровья пациентов, при этом они востребованы и в иных сферах деятельности».