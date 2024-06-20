Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

Cервис Wibedo для быстрого поиска и найма персонала продолжает автоматизировать коммуникации с соискателями с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice от компании SL Soft. Это сотрудничество отвечает одному из стратегических направлений деятельности ГК Softline по развитию собственного бизнеса ПО и отраслевых ИТ-решений, нацеленному на капитализацию растущего спроса на автоматизацию бизнеса и инновационные технологии. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Wibedo стремится упростить подбор и взаимодействие предприятий с линейным персоналом, поэтому помогает автоматизировать финансовые процессы и документооборот и предоставляет доступ к 50 тыс. исполнителей с опытом работы в доставке, торговом зале и на складе. Для соискателей площадка предлагает быстрые выплаты в течение 24 ч и работу с проверенными заказчиками.

Заботясь об удобстве пользователей приложения и эффективном закрытии вакансий заказчиков, Wibedo интегрировал в бизнес-процессы голосового бота от Robovoice. Теперь виртуальный оператор сопровождает соискателей на разных этапах использования приложения – от регистрации до выхода на смену. Robovoice напоминает о возможности найти работу в приложении, просит загрузить необходимые документы и собирает обратную связь. Ежедневно бот осуществляет до тысячи звонков по базе соискателей, сокращая расходы на коммуникации в три раза.

В целях повышения результативности рекламных кампаний, Wibedo запустил сценарий для отработки откликов на сайтах для поиска работы. Бот предлагает заинтересованным в вакансии кандидатам установить приложение Wibedo и отправляет СМС со ссылкой на загрузку сервиса после диалога. После внедрения бота конверсия рекламы выросла на 20%.

«В числе клиентов Wibedo крупные сетевые компании – ритейл-игроки, рестораны быстрого питания, службы доставки, которым требуется осуществлять массовый подбор в сжатые сроки. Учитывая текучесть, свойственную «синим воротничкам», и дефицит на рынке труда, мы стремимся обеспечить удобный и эффективный сервис и быть надежным помощником работодателей в подборе сотрудников на пару часов, день или длительный период, – сказал Павел Чернов, генеральный директор Wibedo. – Внедрение голосового робота в процесс коммуникаций с пользователями приложения — важный шаг в сторону цифровизации. Технология помогает нам быть на связи с соискателями, влиять на важные метрики приложения. Так, показатель DAU увеличился на 28% относительно периода до внедрения технологии. Конечно, этому способствуют и другие мероприятия, но результат они дают в комплексе с Robovoice. В конечном итоге забота о пользователях Wibedo повышает конверсию в закрытие вакансии. На сегодняшний день, благодаря имплементации Robovoice и совершенствованию других процессов, среднее время от заявки по поиску исполнителя до начала выполнения им задания составляет 12 часов».

«Голосовой бот – это универсальный инструмент автоматизации типовых коммуникаций, который становится неотъемлемой частью бизнес-стратегий компаний. Боты Robovoice выполняют роль цифровых сотрудников в разных сферах и становятся частью любой экосистемы, помогая улучшить клиентский сервис и оптимизировать затраты, – сказал Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Зачастую предприятия применяют голосовых ботов сразу в нескольких службах – маркетинг, обслуживание, продажи и рекрутмент – и таким образом комплексно улучшают бизнес-метрики. No-Code платформа Robovoice позволяет создавать голосовых ботов бесплатно, затраты будут только за фактически использованный трафик».