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«Авантелеком» автоматизирует работу Единой службы «122» в нескольких регионах России

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» завершил интеграцию голосового робота в Единую службу оперативной помощи гражданам по номеру «122» в пяти регионах России. Об этом CNews сообщили представители компании «Авантелеком».

Компания «Авантелеком» создала голосового ассистента для Единой информационно-правочной службы «122» по вопросам оказания медицинских услуг в пяти российских регионах. Теперь трем миллионам жителей Дальнего Востока и Севера России записаться на прием и вызывать врача на дом помогает искусственный интеллект.

Проект реализован в рамках «Инцидента 38» — федерального проекта, направленного на обеспечение дистанционной записи и вызова врача на дом. Специалистами «Авантелеком» в контуре Единой службы «122» была выполнена глубинная интеграция с медицинской информационной системой (МИС) каждого региона и запущена автоматизированная система управления потоками пациентов в виде голосового ассистента. Голосовой робот работает на технологии понимания естественного языка.

Искусственный интеллект распознает и классифицирует обращение граждан и генерирует наиболее подходящий ответ, в том числе с учетом региональных особенностей произношения. Обработка запроса происходят почти мгновенно — с задержкой не более 0,7 секунды.

ИИ-модель позволяет автоматизировать обработку входящих обращений на единую телефонную линию: осуществляет запись на прием в поликлинику, вызывает врача на дом, отменяет запись, заносит запись в лист ожидания или переносит время приема. Голосовой робот работает в круглосуточном режиме и доступен всем жителям региона.

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Также голосовой ассистент может использоваться для массовых исходящих обзвонов по заданным параметрам, например, чтобы подтвердить запись или перенести прием, записать в освободившийся слот из листа ожидания, пригласить на диспансеризацию, вакцинацию и обследования, а также провести контроль качества оказанных услуг.

«Нам удалось настроить обработку входящих обращений граждан в автоматическом режиме до 80%. ИИ позволил в разы повысить доступность медицинских услуг для жителей отдаленных районов и групп населения с ограниченными возможностями. В том числе минимизировать риск потери обращений в периоды пиковой нагрузки или из-за человеческого фактора. И что самое ценное, благодаря внедренному решению сократилось время, необходимое для получения медицинских услуг гражданам», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Внедрение голосового робота стало вторым этапом реализованного «Авантелеком» проекта по технологическому сопровождению Единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в 13 регионах России, развернутой на базе собственной разработки компании — платформы управления коммуникациями «Сфера».

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