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Голосовые роботы и чат-боты САТЕЛ консультируют клиентов страховой компании

Цифровизация страховых компаний подразумевает активное использование искусственного интеллекта для ускорения обработки обращений и оптимизации внутренних бизнес-процессов. Внедрение чат-ботов и голосовых роботов позволяет улучшить качество обслуживания клиентов, предоставляя им возможность общаться с виртуальными ассистентами. Российские разработчики предлагают собственные инновационные решения, одним из которых является ZIAX – платформа голосовых роботов и текстовых ботов от компании САТЕЛ. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

ZIAX — это диалоговая платформа для создания чат-ботов и голосовых роботов, разработанная ИТ-компанией САТЕЛ. Она предназначена для автоматизации рутинных задач, коммуникации с клиентами, поддержки живого диалога, приема и подтверждения заявок, а также обработки звонков.

В рамках реализованного проекта ZIAX проводит комплексные работы с полисами ОСАГО или КАСКО. Роботы, оформляют заявки на продление или первичную покупку полиса, предоставляют консультации клиентам по внесению изменений, помогают с расторжением полиса с возможностью возврата денежных средств. В случае ДТП, ZIAX подскажет алгоритм действий для оформления страхового случая.

Кроме того, при возникновении необходимости ZIAX оформляет заявки на вызов врача на дом. Помимо личных данных (ФИО/возраст/адрес) роботы получают информацию об общем состоянии клиента (симптоматика/реакция организма), которая передается в систему для первичной обработки специалистами.

Главной целью реализованного проекта является улучшение клиентского сервиса в страховой компании.

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Внедрение роботов позволяет анализировать до 85 тыс. обращений в месяц по вопросам ОСАГО и КАСКО, что ускоряет консультирование.

«Активная цифровизация страховой отрасли и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта меняют взаимодействие между клиентом и страховой компанией. Технологии на основе искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью работы с клиентами. Они помогают оптимизировать рабочие процессы и повысить лояльность к бренду», — отметил Роман Милованов, руководитель направления разработки чат-ботов и голосовых роботов САТЕЛ.

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