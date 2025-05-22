В России появился новый мультиадресный ровер-доставщик с голосовым помощником

Московская компания «Дронсхаб групп» вывела на российский рынок новый транспортный ровер для доставки сборных грузов общей массой до 150 кг в автономном режиме и по нескольким адресам за один рейс. Ровер оснащен голосовым управлением и разделенными независимыми грузовыми отсеками, которые также защищают содержимое при разгрузке от осадков. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб групп».

Ровер «Карго Шелл» планируется использовать для доставки посылок в городах, перевозки грузов на складах, предприятиях, туристических парках, строительных объектах, а также в интересах транспортных компаний. Роботизированная платформа оснащена полным приводом для высокой проходимости, не боится дорожных неровностей и различных осадков. Максимальная скорость движения ровера – 15 км/ч, время работы на одном заряде – до 24 часов. Заказ доставки, задание маршрутов, автономное и дистанционное управление ровером происходит посредством интерфейса в мобильном приложении или автоматизированного рабочего места оператора, куда передается видеопоток с камеры, маршруты, рабочие задания и вся телеметрия.

«Главная особенность данной модели заключается в том, что она отлично подходит для доставки сборных грузов между несколькими точками в любую погоду. Раздельные отсеки можно использовать для доставки от разных отправителей и к разным получателям в рамках одного рейса, что сокращает необходимый для работы парк роверов и позволяет оптимизировать затраты на доставку, а открывающиеся вверх и вбок крышки-крылья грузовых отсеков еще и защищают груз от осадков. Помимо этого, на данной модели впервые реализован голосовой помощник, который необходим для общения с ровером и простого задания маршрутов» – сказал генеральный директор «Дронсхаб групп» Максим Томских.

В ближайшее время ровер начнут использовать на территории калужского парк-отеля Pine River для доставки оборудования, продуктов и инвентаря между гостиничными домами, на территории свыше 600 гектаров.

«Мы в Pine River всегда стремились к тому, чтобы технологии поддерживали наш основной принцип — бережные отношения с природой. У нас большая, разветвленная территория, местами до 7 километров по прямой. Локации встроены в природный масштаб, и мы сознательно избегаем урбанизации: не строим дороги, не загоняем тяжелую технику. Поэтому появление роверов-доставщиков стало для нас логичным решением. Ровер — это не просто замена курьеру. Он помогает нам решать сразу несколько задач: снижает нагрузку на персонал, минимизирует человеческий фактор, обеспечивает бесшумную и экологическую логистику между локациями. Он передвигается по лесным дорожкам, работает 24/7, не шумит, не пахнет бензином, не выбивается из атмосферы. При этом спокойно перевозит до 150 кг груза: от дров и угля до белья, расходников и запчастей. У него два отсека — например, в одном чистое белье, в другом — грязное. Он ездит между центральными и локальными хабами, куда приходят все товары: продукты, вода, инвентарь. В каждой зоне есть своя служебная точка, где горничные и технический персонал могут отправить заявку и получить нужные вещи. Или вернуть то, что нужно утилизировать или заменить. По сути, ровер-доставщик — это тихий и компактный помощник, который вписывается в наш уклад. Он помогает нам сохранить главное — природную целостность территории и комфорт для гостей, которые приезжают к нам не за урбанистическим удобством, а за тишиной, свежим лесным воздухом и возможностью отдохнуть», – сказал основатель Pine River Борис Назаров.