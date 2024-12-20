Санкт-Петербург — в тройке городов, где популярны голосовые ИИ-помощники

МТС проанализировала мобильные привычки пользователей смартфонов. Выяснилось, что петербуржцы стали в 2,5 раза чаще переводить телефонные вызовы на цифровых секретарей, а Санкт-Петербург вошел в тройку регионов страны по востребованности технологии. Главные причины использования «умных» ассистентов в Северной столице: осторожность, тревога и нежелание тратить время на разговоры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики отмечают, что у разных поколений свои предпочтения в общении. Например, петербуржцы в возрасте 35-55 лет в основном звонят, в то время как подростки и молодежь (14-30 лет) чаще общаются в мессенджерах и с помощью голосовых сообщений.

Петербурженки оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%. Петербуржцы же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры. Так, 70% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится отвлекаться на звонки, которые оказываются неважными. Более того, 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.

«Мы развиваем решения на основе технологий искусственного интеллекта, ведь они помогают повысить комфорт и безопасность повседневного общения жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. В среднем каждый пользователь сервиса «МТС Секретарь» переводит 55 вызовов в месяц на умного помощника, чтобы не отвлекаться от важных дел, а обработку входящих звонков просто делегировать. К тому же алгоритмы цифрового ассистента позволяют определить, как полезные звонки, так и потенциальных мошенников. В таком случае ИИ-помощник предупредит человека и сам поговорит с недоброжелателем, сохранив время и деньги абонента», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Кроме Санкт-Петербурга (6%) в топ российских городов, жители которых часто используют голосовых помощников вошли Москва (12%) и Краснодар (9%).

В рамках исследования сервиса «МТС Секретарь» были опрошены респонденты из Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 54 лет и владеющие смартфонами.