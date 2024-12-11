Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics

Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов дилерских центров компании будет голосовой робот.

Голосовой робот всегда готов ответить на звонок клиента, даже когда операторы контакт-центра заняты. Это значительно уменьшает время ожидания. Если клиент хочет записаться на сервисное обслуживание, голосовой робот собирает информацию о нем и его автомобиле, а затем передает ее оператору, который может сразу начать работу с клиентом.

«Мы искали надежного партнера, который мог бы предложить нам высокотехнологичное решение для автоматизации входящей линии нашего контакт-центра. Голосовой робот от VS Robotics показал впечатляющие результаты и способность обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов», – сказала Александра Задорнова, руководитель единого контактного центра группы компаний «Рольф».

В ходе анализа статистики коммуникаций робота-оператора с клиентами по направлению сервисного обслуживания было установлено, что система успешно распознает марки и модели автомобилей, предметы поломки, названия страховых компаний и др. Благодаря встроенной системе распознавания и логике ведения диалога робот способен понимать тематику обращения абонента и при необходимости переводить его на соответствующую группу операторов сервисных центров для дальнейшего взаимодействия и решения вопроса.

«Для нас было важно предложить «Рольф» не просто технологическое решение, а полноценный продукт, который поможет повысить качество обслуживания клиентов и оптимизировать работу контакт-центра. Мы рады, что именно наш голосовой робот был выбран для этой цели и уже доказал свою эффективность в пилотном проекте. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и готовы предложить новые продукты для бизнеса компании», – отметил Максим Колосков, руководитель VS Robotics.