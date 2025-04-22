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Задорнов Александр
УПОМИНАНИЯ
|22.04.2025
|Подтверждена совместимость отечественной ОС «ОСнова» и DLP-системы «Стахановец» 1
|13.03.2025
|«Код Безопасности» подтвердил совместимость Jinn Client с OC «ОСнова» 1
Задорнов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|НППКТ 37 2
|Код Безопасности 644 1
|Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 104 1
|Код Безопасности - Jinn-Client ПАК доверенной визуализации и подписи 7 1
|Linux - Debian GNU 489 1
|Соленова Елена 1 1
|Щербаков Сергей 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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