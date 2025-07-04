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Код Безопасности Jinn Server Jinn-Client ПАК доверенной визуализации и подписи
- Jinn Server – cистема массовой проверки и формирования электронной подписи в
юридически значимом электронном документообороте.
- Jinn Client – средство создания электронной подписи и доверенной визуализации документов. Оно позволяет ускорить процессы документооборота, а также обеспечить защиту за счет доверенного отображения подписываемых транзакций. Jinn Client версии 2.0 имеет сертификаты соответствия требования ФСБ России к средствам криптографической защиты информации.
УПОМИНАНИЯ
Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 177 1
|Анфимов Павел 52 1
|Коростелев Павел 33 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Коренева Алиса 2 1
|Лищенко Ирина 3 1
|Вилкин Артем 2 1
|Лебедев Дмитрий 21 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Соленова Елена 1 1
|Задорнов Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150486 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
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