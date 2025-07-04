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Код Безопасности Jinn Server Jinn-Client ПАК доверенной визуализации и подписи


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Jinn Server 1.3.7 «Кода Безопасности» получил сертификаты ФСБ России и поступает в продажу 1
13.03.2025 «Код Безопасности» подтвердил совместимость Jinn Client с OC «ОСнова» 1
15.08.2024 Компания «Актив» присоединилась  к КиберАльянсу «Кода Безопасности» 1
18.10.2023 «Код Безопасности» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимости своих решений для усиления кибербезопасности 2
22.12.2021 «Актив» и «Код безопасности» представили совместное решение для работы с КЭП 1
23.11.2017 «Код безопасности» обеспечил защиту ФГИС ЦС 1
01.11.2017 «Информзащита» автоматизирует отчетность рыболовецких судов 1
19.09.2017 Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает? 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 657 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 318 2
Информзащита 799 2
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