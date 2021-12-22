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«Актив» и «Код безопасности» представили совместное решение для работы с КЭП

«Актив» и «Код безопасности» представили решение для формирования квалифицированной электронной подписи и безопасного хранения закрытых ключей.

Совместное комплексное решение предусматривает использование программного средства создания электронной подписи, доверенной визуализации документов Jinn Client и защищенных аппаратных ключевых носителей, и сертифицированных СКЗИ «Рутокен», список которых существенно расширен по результатам недавно завершенных испытаний на совместимость.

Специалисты компаний «Код безопасности» и «Актив» протестировали и подтвердили сертификатами корректную совместную работу средства создания электронной подписи и доверенной визуализации документов Jinn Client и устройств «Рутокен».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Вместе с нашим давним партнером, компанией «Код безопасности», в канун Нового года мы спешим порадовать наших заказчиков значительным расширением списка совместимых с решением Jinn Client устройств «Рутокен». Вместе мы провели действительно масштабную работу. И теперь с использованием сертифицированных устройств Рутокен для юридически значимой электронной подписи с возможностью использования доверенного отображения информации перед подписанием, хранение квалифицированной электронной подписи будет наиболее безопасно и долговечно».

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности», отметил: «Для нас это очередной шаг в обеспечении удобства пользователей, работающих с электронной подписью. Совместная работа с таким крупным и надежным игроком, как компания «Актив» обеспечивает широкий выбор средств аутентификации для поддержки любых сценариев».

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