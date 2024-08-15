Компания «Актив» присоединилась к КиберАльянсу «Кода Безопасности»

Компания «Актив» вошла в КиберАльянс «Кода Безопасности», что стало новым этапом развития в уже давно сложившемся технологическом партнерстве двух компаний. Участие в альянсе позволяет и далее усиливать решения «Кода Безопасности» средствами многофакторной аутентификации «Рутокен», предлагая рынку новые сценарии. Об этом CNews сообщили представители «Актив».

По статистике, использование уязвимых паролей является одной из основных причин взлома информационных систем. Устройства «Рутокен» решают эту задачу и обеспечивают дополнительные возможности многофакторной аутентификации пользователей и администраторов в продукты «Континент АП» и «Континент ZTN-клиент», ПАК «Соболь» и СЗИ от НСД Secret Net Studio и Secret Net LSP, а также платформы безопасности облака vGate.

В рамках альянса компании продолжат работу над новыми интеграциями и развитием существующих, таких как: хранение ключей для построения VPN/TLS соединений в «Континент АП» и «Континент ZTN-клиенте» на токенах и смарт-картах «Рутокен ЭЦП 3.0»; дополнительная аутентификация пользователя при построении VPN/TLS-соединения средствами «Континент АП» и «Континент ZTN-клиента» и персонального аутентификатора «Рутокен OTP»; использование токенов и смарт-карт «Рутокен» для усиленной двухфакторной аутентификации в ПАК «Соболь»; аутентификация администраторов платформы безопасности облака vGate с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»; аутентификация пользователей и администраторов при входе в систему, или повышении полномочий в СЗИ от НСД Secret Net Studio и Secret Net LSP; ипользование «Рутокен» как средства электронной подписи для Jinn Client.

Андрей Шпаков, руководитель проектов по ИБ компании «Актив»: «Вступление в КиберАльянс “Кода Безопасности” – логичный шаг в развитии нашего многолетнего сотрудничества. Мы продолжим работу над новыми сценариями, предлагая заказчикам удобные и безопасные решения по информационной безопасности. Уже сейчас продукты “Рутокен” обеспечивают надежную аутентификацию пользователей и администраторов во все ключевые продукты “Кода Безопасности”».

Дмитрий Лебедев, ведущий эксперт «Кода Безопасности»: «Основная задача КиберАльянса – дать рынку своевременную возможность решить определенную задачу в рамках сетевой безопасность. Будь то многофакторная аутентификация при удаленном доступе, или комплексная безопасность ИТ-инфраструктуры. Наша интеграция с продуктами “Рутокен” позволяет кратно снизить вероятность появления инцидента ИБ, связанного с проникновением злоумышленника в корпоративную сеть через удаленных пользователей».