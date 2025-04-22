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Подтверждена совместимость отечественной ОС «ОСнова» и DLP-системы «Стахановец»

АО «НППКТ» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов: операционной системы «ОСнова» и комплекса для защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец» десятого поколения. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Специалисты компаний протестировали работу «Стахановец» на АРМ под управлением российской операционной системы «ОСнова». Испытания подтвердили корректную работу обоих решений и функционирование всех заявленных возможностей, что было зафиксировано в двустороннем сертификате.

Совместимость решений означает, что компании могут использовать их в связке с целью импортозамещения: оба продукта включены в Единый реестр Минцифры и имеют сертификацию ФСТЭК.

«Совместимость наших продуктов служит наглядным примером успешного взаимодействия российских компаний в сфере разработки программного обеспечения, что открывает новые возможности для наших пользователей. Мы продолжаем целенаправленно выстраивать конструктивное сотрудничество с ведущими игроками рынка ИТ-Безопасности. Особенно приятно, что наши коллеги демонстрируют готовность к диалогу и поддерживают активное взаимодействие», — отметил ведущий архитектор экосистемы ОС «ОСнова» АО «НППКТ» Александр Задорнов.

«Спрос на защищенную инфраструктуру на базе отечественного ПО растет. Интеграция с операционной системой «ОСнова», которая специализируется на безопасных АС, позволяет клиентам гибко выстраивать ИТ-ландшафты. Это критически важно в эпоху оборотных штрафов и ужесточения регуляторных норм», — сказал руководитель технического отдела «Стахановец» Сергей Щербаков.

ОС «ОСнова» — российская операционная система для рабочих станций и серверов построенная на Linux Debian. Позволяет пользоваться важными для пользователя и администратора программными пакетами и удовлетворяет современным техническим требованиям. ОС включена в Единый реестр российского ПО Минцифры, имеет версии сертифицированные ФСБ и ФСТЭК России.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, мониторинга сотрудников, учета рабочего времени и кадровой аналитики. Продукт представлен на ИТ-рынке с 2009 г. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

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