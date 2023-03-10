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Индексная книга CNews*
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ИСПДн Информационная система персональных данных Защита и обезличивание персональных данных Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан

ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан


10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе
07.03.2023 Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года
06.03.2023 Роскомнадзор: Компании слишком много знают об интернет-пользователях
27.01.2023 Хакер в одиночку украл персональные данные всех жителей целой европейской страны
25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний
24.01.2023 Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны
16.01.2023 Selectel подтвердил соответствие облачной платформы наивысшему уровню защиты персональных данных
28.12.2022 На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить
15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных
14.12.2022 Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надежности хранения и обработки персональных данных
08.12.2022 В России собираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею
02.12.2022 Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад
29.11.2022 Российский бизнес ополчился на штрафы за утечки персональных данных. Пусть данные теряются и впредь
28.11.2022 Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону»
26.10.2022 Samsung лишил сервис-центры возможности красть личные данные со смартфонов клиентов
07.10.2022 «T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных
06.10.2022 Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных
05.10.2022 «Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных
19.09.2022 Облачная платформа VK Cloud подтвердила соответствие самому высокому уровню защищенности персональных данных
19.09.2022 Microsoft и Google годами крадут пароли и персональные данные малограмотных пользователей. Как защититься
01.09.2022 Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта
01.09.2022 Минцифры предлагает создать реестр согласий на обработку ПДн и дать гражданам возможность отзывать их через «Госуслуги»
01.09.2022 Исследование «Крок»: только 4% компаний полностью подготовились к реализации новых требований законодательства о персональных данных
26.08.2022 Исследование: более трети россиян считают, что причиной утечки персональных данных являются ненадёжные сотрудники
17.08.2022 InfoWatch: за полгода в сеть попало количество записей ПДн, превышающее население России
10.08.2022 BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных
26.07.2022 Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать?
20.07.2022 Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян
20.07.2022 Петербургское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по третьему уровню защищенности
18.07.2022 Защищенность VK Cloud Solutions подтверждена «Информзащитой»
12.07.2022 Минцифры готовит новую версию законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных
11.07.2022 Минцифры планирует снизить гигантские штрафы за утечку ПД
29.06.2022 «Информзащита» аттестовала ЦОД облачного провайдера mClouds
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег
07.06.2022 VPN по ГОСТу: как обеспечить конфиденциальность и целостность персональных данных
25.05.2022 Власти собрались контролировать персональные данные россиян по всему миру
19.05.2022 В России штрафы за утечку персональных данных увеличатся в миллионы раз

Публикаций - 5876, упоминаний - 7499

ИСПДн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23602 438
Google LLC 11010 357
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 352
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 251
Meta Platforms - Facebook 4347 241
InfoWatch - Инфовотч 928 224
Yandex - Яндекс 5779 212
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 209
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 201
Apple Inc 11274 187
7076 166
1С-ИжТиСи 6391 157
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 156
Oracle Corporation 6338 150
VMware 2151 146
SAP SE 4916 137
IBM - International Business Machines Corp 9218 136
Twitter 2721 131
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 128
VK - Mail.ru Group 3215 128
Код Безопасности 472 124
Информзащита 683 124
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 117
Amazon Inc - Amazon.com 2816 111
Telegram Group 1099 108
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 371 105
Softline - Софтлайн 2115 104
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 98
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 95
Cisco Systems 4894 95
Крок - Croc 1716 84
Perimetrix - Периметрикс 273 83
Ред Софт - Red Soft 408 82
Samsung Electronics 9773 80
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 79
Smart Engines - Смарт Энджинс 265 78
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 723 75
Group-IB - Группа информационной безопасности 475 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 71
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 963 69
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 314
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 118
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 109
Visa International 1878 90
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 86
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 902 83
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 82
Альфа-Банк 1607 77
РЖД - Российские железные дороги 1639 67
Почта России ПАО 2013 62
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1206 54
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 53
Лента - Сеть розничной торговли 1723 52
Familia - Фамилия - Торговая сеть 234 49
eBay Inc 1600 49
ГПБ - Газпромбанк 947 47
LinkedIn 587 47
НСПК - Национальная система платежных карт 620 44
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 40
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 38
Россети Ленэнерго 2361 38
Avito Holding AB - Авито Холдинг 342 35
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 33
Uber 308 33
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 205 30
АльфаСтрахование СГ 272 29
Почта Банк 367 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 913 29
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 28
Газпром ПАО 1164 27
X5 Group 832 27
ПСБ - Промсвязьбанк 740 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 25
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 52 25
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 24
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 33 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 1109
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 919
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 589
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 502
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 457
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 412
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 348
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 271
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 269
Президент Российской Федерации 3754 249
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 167
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 154
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1209 143
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 141
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 114
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1417 101
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 101
Правительство Москвы 2011 101
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 95
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 89
Судебная власть - Judicial power 2112 79
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1678 73
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 71
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 59
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 58
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1184 58
Федеральное казначейство России 1561 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 55
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1053 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 49
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 48
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 48
Администрация Президента РФ 984 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1566 47
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 43
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 41
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 41
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 40
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 39
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 38
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 48
Единая Россия - Политическая партия 268 45
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 35
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 25
АРБ - Ассоциация российских банков 207 21
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 16
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 13
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 11
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 11
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 11
Демократическая политическая партия США 117 10
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 10
РосКомСвобода - Общественная организация 86 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 10
АЮР - Ассоциация юристов России 30 9
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 7
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 7
TIA - Telecommunications Industry Association 86 6
АФТ - Ассоциация Финтех 60 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 96 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 5
ЛДПР 100 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 2291
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 2026
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 1905
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 1221
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 1125
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5397 1052
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17468 1038
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9274 976
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 843
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26224 791
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12270 700
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9605 687
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11723 682
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22157 675
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11392 669
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2780 663
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9214 618
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4052 515
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9035 504
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 500
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13631 473
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10300 325
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Виртуализация - Virtualization 4859 322
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Microsoft Windows 14534 308
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 99
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 391 95
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2936 93
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WhatsApp Messenger 873 89
Ред ОС 460 75
Apple iPad 3750 74
Microsoft Office 3465 74
Microsoft Azure 1325 72
Google YouTube - Видеохостинг 2449 70
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 216 61
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 60
Microsoft SQL Server 1482 56
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 55
Microsoft Office 365 867 55
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 167 55
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1079 54
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 739 52
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 788 51
Rakuten Viber 536 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 47
Mozilla Firefox - браузер 1800 47
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 888 47
Microsoft Windows 10 1531 47
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 47
Microsoft Skype 1982 46
Oracle Java - язык программирования 2785 46
Путин Владимир 2759 141
Рустамов Рустам 254 68
Зенкин Денис 262 66
Медведев Дмитрий 1633 66
Ульянов Владимир 160 65
Ковалев Александр 158 59
Арлазаров Владимир 165 53
Никифоров Николай 1172 46
Демидов Сергей 82 37
Щеголев Игорь 691 36
Шадаев Максут 652 36
Сычев Артем 58 35
Оганесян Ашот 104 33
Контемиров Юрий 32 32
Горбатько Александр 104 31
Касперская Наталья 275 30
Палей Лев 47 30
Мишустин Михаил 495 30
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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