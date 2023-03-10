ИСПДн Информационная система персональных данных Защита и обезличивание персональных данных Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан
ИСПДн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2759 141
|Рустамов Рустам 254 68
|Зенкин Денис 262 66
|Медведев Дмитрий 1633 66
|Ульянов Владимир 160 65
|Ковалев Александр 158 59
|Арлазаров Владимир 165 53
|Никифоров Николай 1172 46
|Демидов Сергей 82 37
|Щеголев Игорь 691 36
|Шадаев Максут 652 36
|Сычев Артем 58 35
|Оганесян Ашот 104 33
|Контемиров Юрий 32 32
|Горбатько Александр 104 31
|Касперская Наталья 275 30
|Палей Лев 47 30
|Мишустин Михаил 495 30
|Жаров Александр 174 26
|Нуйкин Андрей 42 26
|Хайрук Сергей 27 25
|Арсентьев Андрей 62 25
|Фишер Андрей 65 25
|Конусов Андрей 86 25
|Соколов Алексей 131 25
|Чернышенко Дмитрий 447 24
|Остапенко Григорий 27 24
|Дуров Павел 252 23
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 22
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 22
|Скородумов Анатолий 65 22
|Емельянников Михаил 39 21
|Лысенко Юрий 31 21
|Устюжанин Дмитрий 50 21
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 21
|Мусич Роман 28 21
|Курбатов Владимир 35 21
|Доля Алексей 67 20
|Гаттаров Руслан 143 20
|Горелкин Антон 63 20
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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