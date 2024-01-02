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MLOps Нейросеть Neural Network Искусственная нейронная сеть Artificial Neural Network Нейросетевые технологии Neural network technologies

MLOps - Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies

Нейросеть — разновидность машинного обучения, при котором программа работает по принципу человеческого мозга. Нейронная сеть состоит из искусственных нейронов — вычислительных элементов, созданных по модели биологического нейрона. ️Они уже широко используются в разных областях жизни — распознают лица (в том числе ловят преступников), диагностируют болезни, работают как голосовые помощники, они даже сочиняют песни и пишут хорроры. 


02.01.2024 Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

ннее можно с помощью сервисов на основе нейросетей и алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Zyro AI Image Upscaler Zyro AI Image Upscaler — бесплатный сервис для улучшения качества фото с помощью нейросети. Он поможет увеличить размер изображения и убрать фоновый шум. Для работы достаточно загрузить картинку в формате jpeg или png размером не больше 5 Мбайт и разрешением не выше 750×750
21.12.2023 Почти половина россиян готовы доверить ИИ решение своих проблем

Почти 47 % жителей страны с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Из них более 23 % полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики, 9 % надеются на решение проблемы кадрового дефицита, а 14 % ожидают, что нейросети избавят их от рутинной работы. Результаты опроса компан
20.12.2023 Нейросеть превратит детские рисунки в полотна великих художников

ие детские работы представят на выставке в Русском музее. Об этом CNews сообщили представители МТС. Нейросеть, развернутая в облаке CloudMTS, позволяет перевести простой набросок в работу выдаю
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников

использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие р
14.12.2023 Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке

ание показало, что в 63% случаев собственная языковая модель Яндекса отвечает на запросы лучше, чем нейросеть компании OpenAI. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Исследование прово
13.12.2023 Ученые из МТУСИ внедрили нейронную сеть для автоматической посадки летательного аппарата

аппарата позволит повысить эффективность, безопасность и качество полетов. Это обусловлено тем, что нейросеть адаптирует систему управления и подстраивает ее под изменяющиеся условия полёта и о
11.12.2023 Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних игрушек в новом режиме «Шедеврума» — их можно разместить на главной странице «Яндекса»

К Новому году диффузионная нейросеть YandexART сгенерирует реалистичные изображения елочных украшений в нескольких стилях. Ими можно украсить самую высокую цифровую елку страны на главной странице «Яндекса». Погрузиться

07.12.2023 Ученые НИУ ВШЭ «персонализировали» подбор нейросети для распознавания лиц

всех устройств не существует, так как их характеристики существенно различаются: на одном смартфоне нейросеть может распознавать лица быстро, а на другом она же будет работать с неприемлемой дл
07.12.2023 Нейросети помогут работникам колл-центров меньше уставать

лько гибко реагирует на получаемую от клиента информацию. Помимо расшифровки содержания разговоров, нейросеть определяла настроение собеседников. В России не принято фонтанировать эмоциями, осо
07.12.2023 Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде

Спасение для разработчиков «Яндекс» сообщил CNews об интеграции в свою нейросеть YandexGPT функции поиска ошибок в программном коде. Новшество нацелено на начинающи
05.12.2023 Ralf Ringer внедрил генеративные нейросети в работу с отзывами на маркетплейсах

проса, определяет его тональность, тему, контекст, обогащается данными о товаре. Далее генеративная нейросеть в составе решения формирует ответ и публикует его на маркетплейсе. В ситуациях, где
05.12.2023 Российская нейросеть ReText.AI запустила новый инструмент для проверки текста на ошибки

ки в текстах. Он предоставляет пользователям подробные объяснения правил русского языка, по которым нейросеть внесла исправления. За счет кнопки переключения видов ошибок можно быстро перейти к
04.12.2023 «Нейростат»: треть активных интернет-пользователей в России уже применяют генеративные нейросети

первую в России регулярную оценку знания и использования генеративных нейросетей — «Нейростат». Результаты опроса показали, что все больше активных интернет-пользователей в стране начинают применять нейросети для создания текстов и изображений, а знают о таких инструментах уже две трети опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Дмитрий Масюк, руководитель бизнес-группы «П
04.12.2023 Ученые МТУСИ разработали нейросеть для распознавания мошеннических транзакций

ием продолжается. В дальнейшем будет проведено более фундаментальное обучение и тестирование работы нейросети. Существенно усложняет работу то, что банковская информация является конфиденциальн
29.11.2023 Нейросеть Lapushka улучшает качество фотографий в два раза быстрее аналогов

Ученые Университета МИСИС и НИУ ВШЭ представили новую архитектуру нейронной сети Lapushka (LaPlacian UpScale Knowledge Alignment), способную значительно улучшить качество изображений. Новый подход позволяет обрабатывать фотографии в два раза быстрее по сравне
28.11.2023 Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей

я готового объявления достаточно нажать на кнопку «Сгенерировать» на вкладке «Рекламные материалы» в «Яндекс бизнесе». Языковая модель напишет продающий заголовок и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART нарисует подходящую иллюстрацию для каждого объявления. Если результат генерации не подходит, процесс можно запустить заново неограниченное количество раз. При необходимости
28.11.2023 В Москве протестировали первую отечественную нейросеть для анализа научных публикаций

сотрудники «Центра диагностики и телемедицины» Депздрава Москвы протестировали первую отечественную нейросеть «Sechenov DataMed.AI» для анализа научных публикаций. Кроме поиска и фильтрации раб
24.11.2023 МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей

зуются для того, чтобы языковые модели могли обучаться на данных пользователей. В случае МТС модели нейросети будут использовать только мощности устройств участников проекта». Для реализации по
23.11.2023 Мультимодальная нейросетевая модель Сбербанка под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ сдала ЕГЭ по обществознанию

аши эксперты оценивали знания GigaChat независимо от исследовательских и инженерных команд «Сбера». Мы проверяли ответы так же, как если бы их давал обычный выпускник школы. По результатам видно, что нейросетевая модель не только обладает достаточным уровнем фактических знаний, но также способна логически мыслить и выбирать лучшее решение из возможных», – сказал Евгений Терентьев, директор

22.11.2023 В «Сбербанк онлайн» можно создавать свои заставки с Kandinsky 3.0

ователю нужно придумать текстовое описание (промпт) того, что он хочет увидеть на картинке, а далее нейросеть все сделает сама. Чем подробнее будет запрос, тем точнее и качественнее получится и
22.11.2023 Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики

лей), Full HD (1920x1080) и тем более 4К (3840х2160) речи здесь нет. В ответ на запрос пользователя нейросеть, если пользоваться ею через платформу Сбербанка Fusion Brain, выдаст ролик в формат
22.11.2023 Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0

ущими лучше понимает текстовый запрос пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Нейросеть теперь умеет создавать еще более фотореалистичные изображения, генерировать полноце
08.11.2023 «Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT

и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственный интеллект быстро перерабатывает большой массив транскрибированных разговоров, может провести оценку по шкале, а главное – дать рекомендации, что было сделано сотрудника
07.11.2023 Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

Находить понравившиеся одежду, обувь и аксессуары на «Мегамаркете» теперь поможет поиск по фотографиям. Пользователи могут загружать как фотографии отдельных предметов, так и целый образ — нейросеть подберет максимально похожие товары и предложит их списком. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». Поиск по фотографиям работает благодаря технологии компьютерного зрения
03.11.2023 Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети

Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. Пользователь в любое время может выбрать фильмы по интересам, а нейросеть на основе анализа текущих предпочтений рекомендует, что можно посмотреть. Это первый подобный сервис на основе нейросетей в России, утверждают в компании. Для того, чтобы подобрать фи
02.11.2023 Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ

ераций и т. д. ИИ-помощник разработали ведущие специалисты «Яндекса» и учителя, которые тренировали нейросеть, отвечая на десятки тысяч вопросов по информатике. Также нейросеть обучалась
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков

а также системное управление данными. Недавно мы создали продукт «АссистАгро», в основе которого — нейросеть для идентификации различных сорняков и вредителей на полях. Напомню, как выглядит к
26.10.2023 Нейросети помогли обнаружить более 800 признаков земельно-имущественных нарушений с начала 2023 года

входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров. Нейросеть обрабатывает изображения, помогая выявлять незаконные стройки и очаги захламлений.

23.10.2023 Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей

анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких животных для национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай. Вместе со студентами ШАД специалисты разработали нейросеть, которая распознаёт 10 разных видов животных на изображениях и видео, полученных с помощью фотоловушек на территории нацпарка. В их числе — ирбисы, или снежные барсы, внесённые в Крас
18.10.2023 «Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества

«Яндекс» представил диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART), которая создает изображения и анимацию

17.10.2023 Студентки НИТУ МИСИС создали систему проверки подлинности изображения лиц

Студентки университета МИСИС создали кастомную нейросеть для определения наличия лиц на фотографиях и вычисления подлинных. Загружать изобра
13.10.2023 MTS AI подключила нейросети к анализу звонков и текстовых чатов

щью можно автоматически изучить 100% коммуникаций по телефону, в чатах, мессенджерах, соцсетях и других каналах, где клиенты оставляют обратную связь. WordPulse работает на основе машинного обучения: нейросети анализируют тональность разговора с клиентами и их тематику, а также проверяют содержание диалога на следование скрипту. При этом пользователь может самостоятельно установить дополнит
13.10.2023 Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль

Снова нейросеть Мировая ИТ-индустрия в последние годы переживает серьезный подъем — и не последнюю

12.10.2023 Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики

ом то, что хочется увидеть. Далее бот предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого нейросеть сгенерирует анимированный видеоролик. Также доступна генерация составных сцен: поль
12.10.2023 YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз

Языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему баллу (64 по итогам 2022 г.) по этому предмету среди россий
10.10.2023 «Северсталь» повышает качество травленого проката с помощью нейронной сети

. «Цифровизация аттестации качества продукции – одно из преимуществ «Северстали» как производителя. Нейросеть VERA уже доказала свою эффективность на стане 2000 и теперь не менее тщательно анал
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее

х и дорогих смартфонов существенно различаются, поэтому невозможно найти единственную универсальную нейросеть с высокой точностью и приемлемой производительностью для всех устройств. На сегодня
10.10.2023 «Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT

йросети YandexGPT. Новая функциональность позволяет продавцам автомобилей сэкономить время и силы — нейросеть возьмет на себя задачу создания уникального описания автомобиля для продажи. Об это
09.10.2023 Российский банк интегрировал нейросеть GPT в интернет-банк и мобильное приложение

Есть вопрос? Спроси GPT Клиенты банка могут использовать нейросеть GPT в чат-боте приложения ПСБ. Использование нейросети GPT — большой языковой модел
06.10.2023 «Яндекс браузер» кратко перескажет видеоролики: пользователи смогут быстро узнать их содержание, а авторы — привлечь новых зрителей

олика пользователям станет удобнее ориентироваться по контенту. Как работает краткий пересказ видео Нейросеть обобщает русскоязычные ролики длиной от двух минут до четырех часов и пересказывает

Публикаций - 2083, упоминаний - 2923

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6422 228
Microsoft Corporation 24027 155
Google LLC 11368 147
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3267 106
Ростелеком 10683 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10720 81
Nvidia Corp 3311 80
VK - Mail.ru Group 3279 76
IBM - International Business Machines Corp 9339 76
Intel Corporation 11891 73
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 318 67
Telegram Group 1428 63
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3035 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8406 57
OpenAI 129 56
Huawei 3689 56
Apple Inc 11630 54
7614 52
SAP SE 5096 51
Meta Platforms - Facebook 4367 50
МегаФон 7757 50
Amazon Inc - Amazon.com 2887 48
NtechLab - НтехЛаб 101 47
GitHub 672 45
Samsung Electronics 9951 45
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 44
VisionLabs - ВижнЛабс 205 40
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 227 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4508 36
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2033 33
Oracle Corporation 6501 32
Цифра ГК 2270 31
Прогноз 1575 30
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 52 29
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 28
Ростех - Автоматика Концерн 1550 25
Cisco Systems 5003 23
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1060 23
Крок - Croc 1771 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2695 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6504 216
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2610 49
Альфа-Банк 1674 47
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6773 46
Лента - Сеть розничной торговли 1901 44
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1023 43
РЖД - Российские железные дороги 1777 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 926 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2015 31
Открытие ФК - Банк Открытие 523 29
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 73 29
Почта Банк 423 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1428 25
Газпром нефть 554 22
МКБ - Московский кредитный банк 525 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 540 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 880 20
ГПБ - Газпромбанк 1013 20
АльфаСтрахование СГ 291 19
Почта России ПАО 1993 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
X5 Group - Перекрёсток 487 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 73 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 620 15
Май - Майский чай - российская торговая компания 1099 15
РВК - Российская венчурная компания 541 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 325 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1112 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 190 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 742 14
Ренессанс Страхование 136 13
Tesla Motors 368 13
Русагро Группа Компаний 249 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 399 13
Superjob - Суперджоб 368 12
Интеррос - Росбанк АКБ 591 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 374 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 397 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10397 113
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2755 104
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5442 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4232 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4024 36
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2640 24
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 478 22
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1295 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2835 20
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 296 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 737 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 269 11
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 931 11
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 199 10
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2102 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 739 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 333 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 545 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1393 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 6
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 5
OpenCAPI Consortium 13 4
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 4
Linux Foundation 177 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 3
АФТ - Ассоциация Финтех 102 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
Gen-Z Consortium 11 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
Единая Россия - Политическая партия 284 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 270 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 229 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 205 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
Ассоциация менеджеров 84 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9976 1184
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44119 668
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58607 578
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4017 560
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28012 376
Машинное зрение - Компьютерное зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1195 324
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19140 323
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3093 314
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15387 281
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14554 263
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5702 260
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22641 251
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10956 241
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7913 241
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3108 240
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9801 225
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23628 218
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19907 216
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22714 207
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4519 204
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9671 174
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2825 164
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11401 157
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23511 148
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2588 146
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9872 145
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1575 139
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10207 134
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23302 126
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10261 123
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5635 123
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5229 122
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2260 120
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 355 120
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3707 117
Google Android 13356 162
Apple iOS 7316 129
Microsoft Windows 14979 94
OpenAI ChatGPT 198 88
Linux OS 9035 82
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - Балабоба - генеративная нейросеть 79 70
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 503 65
Apple iPhone 6 4861 60
Python - высокоуровневый язык программирования 703 55
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 854 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4585 48
Сбер - Sber AI - Kandinsky 79 45
Apple - App Store 2760 41
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 188 40
Google Play - Google Store - Android Market 3147 38
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 65 37
Oracle Java - язык программирования 2879 36
СалютДевайсы - GigaChat 57 36
Microsoft Azure 1357 35
Apple macOS 1877 35
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 351 35
Google YouTube - Видеохостинг 2566 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 849 33
VK - Mail.ru Одноклассники 1660 33
Intel x86 - архитектура процессора 1728 32
Apple iPhone - серия смартфонов 6857 31
Microsoft Windows 2000 8661 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 337 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3011 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 87 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4839 27
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 326 27
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 700 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1874 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1306 25
Microsoft Office 3550 25
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 239 24
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 91 24
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3788 24
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 71 23
Арлазаров Владимир 199 45
Васильев Юрий 44 26
Ускова Ольга 155 24
Ведяхин Александр 90 22
Путин Владимир 2931 21
Чаркин Евгений 273 20
Абакумов Евгений 178 17
Теленков Андрей 27 16
Педоренко Андрей 42 16
Чернышенко Дмитрий 527 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 15
Савцов Игорь 29 15
Поляков Сергей 70 15
Путятинский Сергей 81 14
Огуряев Дмитрий 84 14
Агафонова Наталия 40 14
Кириченко Игорь 48 14
Шершнев Георгий 14 14
Хомков Игорь 45 14
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Валчев Стоян 48 14
Васильев Григорий 39 14
Клявин Владимир 30 14
Прохоров Фёдор 83 14
Антонов Александр 77 14
Ханин Александр 49 11
Марков Дмитрий 45 11
Дырмовский Дмитрий 116 11
Натрусов Артем 251 10
Тоболь Александр 39 10
Филиппов Денис 37 10
Ашманов Станислав 14 10
Шадаев Максут 812 10
Кухаренко Артём 15 10
Ермаков Валерий 98 9
Романов Илья 30 9
Тыров Илья 24 9
Минкин Юрий 14 9
Евтушенко Олег 142 8
Тихонов Александр 66 8
Россия - РФ - Российская федерация 132467 1190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40548 324
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50899 304
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15985 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16123 116
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13693 106
Европа 21379 103
Германия - Федеративная Республика 12380 87
Япония 13106 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13882 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13108 63
Казахстан - Республика 5246 53
Земля - планета Солнечной системы 10117 53
Беларусь - Белоруссия 5124 50
Индия - Bharat 5244 47
Франция - Французская Республика 7678 45
Южная Корея - Республика 6451 44
Украина 7436 40
Азия - Азиатский регион 5281 39
Испания - Королевство 3654 39
Италия - Итальянская Республика 4265 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6804 35
Израиль 2665 27
США - Калифорния 4550 27
Грузия 1163 26
Ближний Восток 2840 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2743 25
Бразилия - Федеративная Республика 2283 24
Канада 4772 23
Армения - Республика 2152 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2764 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2570 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2606 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2722 20
Россия - СФО - Новосибирск 3941 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2432 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3477 19
Сингапур - Республика 1812 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3591 18
Америка Латинская 1757 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26308 561
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 10326 176
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4632 158
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2247 55
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 29
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CNews AWARDS - награда 450 19
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День молодёжи - 27 июня 732 9
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 6
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 5
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 18 4
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 5 4
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 27 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 3
WIDER Pedestrian Challenge 4 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 3
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 3
YAC - Yet Another Conference 8 3
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 3
Siemens Westinghouse 6 2
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 2
Oracle OpenWorld 65 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Nvidia GPU Technology Conference 5 2
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