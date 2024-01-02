MLOps Нейросеть Neural Network Искусственная нейронная сеть Artificial Neural Network Нейросетевые технологии Neural network technologies

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM ннее можно с помощью сервисов на основе нейросетей и алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Zyro AI Image Upscaler Zyro AI Image Upscaler — бесплатный сервис для улучшения качества фото с помощью нейросети. Он поможет увеличить размер изображения и убрать фоновый шум. Для работы достаточно загрузить картинку в формате jpeg или png размером не больше 5 Мбайт и разрешением не выше 750×750

Почти половина россиян готовы доверить ИИ решение своих проблем Почти 47 % жителей страны с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Из них более 23 % полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики, 9 % надеются на решение проблемы кадрового дефицита, а 14 % ожидают, что нейросети избавят их от рутинной работы. Результаты опроса компан

Нейросеть превратит детские рисунки в полотна великих художников ие детские работы представят на выставке в Русском музее. Об этом CNews сообщили представители МТС. Нейросеть, развернутая в облаке CloudMTS, позволяет перевести простой набросок в работу выдаю

Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие р

Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке ание показало, что в 63% случаев собственная языковая модель Яндекса отвечает на запросы лучше, чем нейросеть компании OpenAI. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Исследование прово

Ученые из МТУСИ внедрили нейронную сеть для автоматической посадки летательного аппарата аппарата позволит повысить эффективность, безопасность и качество полетов. Это обусловлено тем, что нейросеть адаптирует систему управления и подстраивает ее под изменяющиеся условия полёта и о

Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних игрушек в новом режиме «Шедеврума» — их можно разместить на главной странице «Яндекса» К Новому году диффузионная нейросеть YandexART сгенерирует реалистичные изображения елочных украшений в нескольких стилях. Ими можно украсить самую высокую цифровую елку страны на главной странице «Яндекса». Погрузиться

Ученые НИУ ВШЭ «персонализировали» подбор нейросети для распознавания лиц всех устройств не существует, так как их характеристики существенно различаются: на одном смартфоне нейросеть может распознавать лица быстро, а на другом она же будет работать с неприемлемой дл

Нейросети помогут работникам колл-центров меньше уставать лько гибко реагирует на получаемую от клиента информацию. Помимо расшифровки содержания разговоров, нейросеть определяла настроение собеседников. В России не принято фонтанировать эмоциями, осо

Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде Спасение для разработчиков «Яндекс» сообщил CNews об интеграции в свою нейросеть YandexGPT функции поиска ошибок в программном коде. Новшество нацелено на начинающи

Ralf Ringer внедрил генеративные нейросети в работу с отзывами на маркетплейсах проса, определяет его тональность, тему, контекст, обогащается данными о товаре. Далее генеративная нейросеть в составе решения формирует ответ и публикует его на маркетплейсе. В ситуациях, где

Российская нейросеть ReText.AI запустила новый инструмент для проверки текста на ошибки ки в текстах. Он предоставляет пользователям подробные объяснения правил русского языка, по которым нейросеть внесла исправления. За счет кнопки переключения видов ошибок можно быстро перейти к

«Нейростат»: треть активных интернет-пользователей в России уже применяют генеративные нейросети первую в России регулярную оценку знания и использования генеративных нейросетей — «Нейростат». Результаты опроса показали, что все больше активных интернет-пользователей в стране начинают применять нейросети для создания текстов и изображений, а знают о таких инструментах уже две трети опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Дмитрий Масюк, руководитель бизнес-группы «П

Ученые МТУСИ разработали нейросеть для распознавания мошеннических транзакций ием продолжается. В дальнейшем будет проведено более фундаментальное обучение и тестирование работы нейросети. Существенно усложняет работу то, что банковская информация является конфиденциальн

Нейросеть Lapushka улучшает качество фотографий в два раза быстрее аналогов Ученые Университета МИСИС и НИУ ВШЭ представили новую архитектуру нейронной сети Lapushka (LaPlacian UpScale Knowledge Alignment), способную значительно улучшить качество изображений. Новый подход позволяет обрабатывать фотографии в два раза быстрее по сравне

Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей я готового объявления достаточно нажать на кнопку «Сгенерировать» на вкладке «Рекламные материалы» в «Яндекс бизнесе». Языковая модель напишет продающий заголовок и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART нарисует подходящую иллюстрацию для каждого объявления. Если результат генерации не подходит, процесс можно запустить заново неограниченное количество раз. При необходимости

В Москве протестировали первую отечественную нейросеть для анализа научных публикаций сотрудники «Центра диагностики и телемедицины» Депздрава Москвы протестировали первую отечественную нейросеть «Sechenov DataMed.AI» для анализа научных публикаций. Кроме поиска и фильтрации раб

МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей зуются для того, чтобы языковые модели могли обучаться на данных пользователей. В случае МТС модели нейросети будут использовать только мощности устройств участников проекта». Для реализации по

Мультимодальная нейросетевая модель Сбербанка под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ сдала ЕГЭ по обществознанию аши эксперты оценивали знания GigaChat независимо от исследовательских и инженерных команд «Сбера». Мы проверяли ответы так же, как если бы их давал обычный выпускник школы. По результатам видно, что нейросетевая модель не только обладает достаточным уровнем фактических знаний, но также способна логически мыслить и выбирать лучшее решение из возможных», – сказал Евгений Терентьев, директор

В «Сбербанк онлайн» можно создавать свои заставки с Kandinsky 3.0 ователю нужно придумать текстовое описание (промпт) того, что он хочет увидеть на картинке, а далее нейросеть все сделает сама. Чем подробнее будет запрос, тем точнее и качественнее получится и

Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики лей), Full HD (1920x1080) и тем более 4К (3840х2160) речи здесь нет. В ответ на запрос пользователя нейросеть, если пользоваться ею через платформу Сбербанка Fusion Brain, выдаст ролик в формат

Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0 ущими лучше понимает текстовый запрос пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Нейросеть теперь умеет создавать еще более фотореалистичные изображения, генерировать полноце

«Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственный интеллект быстро перерабатывает большой массив транскрибированных разговоров, может провести оценку по шкале, а главное – дать рекомендации, что было сделано сотрудника

Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото Находить понравившиеся одежду, обувь и аксессуары на «Мегамаркете» теперь поможет поиск по фотографиям. Пользователи могут загружать как фотографии отдельных предметов, так и целый образ — нейросеть подберет максимально похожие товары и предложит их списком. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». Поиск по фотографиям работает благодаря технологии компьютерного зрения

Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. Пользователь в любое время может выбрать фильмы по интересам, а нейросеть на основе анализа текущих предпочтений рекомендует, что можно посмотреть. Это первый подобный сервис на основе нейросетей в России, утверждают в компании. Для того, чтобы подобрать фи

Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ ераций и т. д. ИИ-помощник разработали ведущие специалисты «Яндекса» и учителя, которые тренировали нейросеть, отвечая на десятки тысяч вопросов по информатике. Также нейросеть обучалась

ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков а также системное управление данными. Недавно мы создали продукт «АссистАгро», в основе которого — нейросеть для идентификации различных сорняков и вредителей на полях. Напомню, как выглядит к

Нейросети помогли обнаружить более 800 признаков земельно-имущественных нарушений с начала 2023 года входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров. Нейросеть обрабатывает изображения, помогая выявлять незаконные стройки и очаги захламлений.

Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких животных для национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай. Вместе со студентами ШАД специалисты разработали нейросеть, которая распознаёт 10 разных видов животных на изображениях и видео, полученных с помощью фотоловушек на территории нацпарка. В их числе — ирбисы, или снежные барсы, внесённые в Крас

«Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества «Яндекс» представил диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART), которая создает изображения и анимацию

Студентки НИТУ МИСИС создали систему проверки подлинности изображения лиц Студентки университета МИСИС создали кастомную нейросеть для определения наличия лиц на фотографиях и вычисления подлинных. Загружать изобра

MTS AI подключила нейросети к анализу звонков и текстовых чатов щью можно автоматически изучить 100% коммуникаций по телефону, в чатах, мессенджерах, соцсетях и других каналах, где клиенты оставляют обратную связь. WordPulse работает на основе машинного обучения: нейросети анализируют тональность разговора с клиентами и их тематику, а также проверяют содержание диалога на следование скрипту. При этом пользователь может самостоятельно установить дополнит

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль Снова нейросеть Мировая ИТ-индустрия в последние годы переживает серьезный подъем — и не последнюю

Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики ом то, что хочется увидеть. Далее бот предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого нейросеть сгенерирует анимированный видеоролик. Также доступна генерация составных сцен: поль

YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз Языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему баллу (64 по итогам 2022 г.) по этому предмету среди россий

«Северсталь» повышает качество травленого проката с помощью нейронной сети . «Цифровизация аттестации качества продукции – одно из преимуществ «Северстали» как производителя. Нейросеть VERA уже доказала свою эффективность на стане 2000 и теперь не менее тщательно анал

Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее х и дорогих смартфонов существенно различаются, поэтому невозможно найти единственную универсальную нейросеть с высокой точностью и приемлемой производительностью для всех устройств. На сегодня

«Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT йросети YandexGPT. Новая функциональность позволяет продавцам автомобилей сэкономить время и силы — нейросеть возьмет на себя задачу создания уникального описания автомобиля для продажи. Об это

Российский банк интегрировал нейросеть GPT в интернет-банк и мобильное приложение Есть вопрос? Спроси GPT Клиенты банка могут использовать нейросеть GPT в чат-боте приложения ПСБ. Использование нейросети GPT — большой языковой модел