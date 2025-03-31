В России создали продвинутую нейросеть на замену редакторам. Она работает в тысячи раз быстрее и экономит сотни тысяч. Опрос

Студенты МФТИ разработали виртуального редактора на основе ИИ для издательств, работающих с рукописями. Его использование обходится в пять раз дешевле содержания обычных редакторов, а работает он в тысячи раз быстрее – одру рукопись он способен проверить за считанные минуты, а не за месяц, как живой редактор.

Дешевле и быстрее

В Московском физико-техническом институте разработали искусственного редактора текстов, нацеленного на работу с рукописями, сообщили CNews представители вуза. Новый ИИ-редактор имеет два ключевых преимущества перед своими живыми коллегами.

Первое – это его скорость работы. По заявлениям разработчиков, на обработку одной рукописи у ИИ-редактора уходит 20 минут, тогда как человек потратит на это месяц. С учетом того, что в 30-дневном месяце 43,2 тыс. минут, виртуальный редактор работает более чем в 2300 раз быстрее.

Второе преимущество – финансовое. В МФТИ подчеркивают, что ИИ-редактор обходится в пять раз дешевле человека.

Творчество студентов

Новая разработка вуза – это творение не его сотрудников. ИИ-редактор является проектом студентом МФТИ. Сервис не только разработан, но и введен в эксплуатацию.

Нейросеть «Кандинский» Нейросеть хоть и всего лишь ассистирует редакторам, но уже работает в разы быстрее их

К моменту выхода материала виртуальный редактор был способен обрабатывать рукописи на разных языках и имел высокую точность анализа в дополнение к не менее высокой скорости работы. В его основе лежат генеративные нейросети.

ИИ-редактор натаскан на анализ не только текстов, но также изображения и схемы, которые могут содержаться в рукописях. На нынешнем этапе он обучен контролировать сразу несколько параметров текста, в том числе разнообразие терминов и синтаксическую сложность. Помимо этого, сервис способен выявлять в тексте спорные моменты, например, отрывки, нуждающиеся в возрастной маркировке, а также нуждающиеся в корректировке фрагменты.

«Основная сложность работы ИИ с такими текстами в том, что общедоступные решения (такие как GPT) не могут обработать книги большого объема, а если их загружать фрагментами, вылезают проблемы с качеством “склейки”. Нашей задачей было разработать уникальный алгоритм, исключающий такие «галлюцинации». Сейчас система учитывает более 100 параметров. Алгоритмы анализируют синтаксическую сложность каждого произведения, разнообразие лексики, распознают фрагменты текста, требующие корректировки, исключения или добавления возрастной маркировки в соответствии с действующим законодательством (например, темы, связанные с насилием, сексом или запрещенными веществами)», – сказал CNews студент ФПМИ МФТИ, основатель студенческого стартапа Metamentor Матвей Пак.

Что на выходе

Разработка студентов МФТИ – это своего рода аналог ИИ-ассистентов программистов, только это ассистент редакторов. Потратив на обработку рукописи считанные минуты, он предоставляет им краткое ее содержание – выжимку из текста, который вполне может быть весьма большим.

Также ИИ-редактор способен подготовить краткий пересказ каждой главы текста, провести стилистический и лексический анализ текста и выдать соответствующий отчет. Если в тексте имеются спорные, по оценке нейросети, фрагменты, они будут отмечены отдельно. В МФТИ подчеркивают, что предоставленные сервисом сведения дают возможность «принимать обоснованные решения о публикации книг с высокой точностью и качеством».

Один помощник для всех

Разработка МФТИ – это универсальный ИТ-помощник ввиду того, что предоставляемые им возможности могут пригодиться не только редакторам текстов. К примеру, его можно применять для подготовки технического задания художественным редакторам, а также для создания маркетинговых материалов с целью продвижения книги.

Также важно отметить, что проект не существует «в вакууме». По завершении разработки ИИ-редактор был интегрирован в цифровую среду российского издательства «Эксмо», сообщили CNews представители МФТИ. Здесь он проходит апробацию и используется, в том числе, для первичной оценки рукописей с целью отбора книг для публикации.

По оценке МФТИ, внедрение ИИ-редактора позволило изданию снизить стоимость рецензирования более чем в пять раз.

Студенты МФТИ намерены продолжить развитие своего проекта. В обозримом будущем они намерены внедрить в него мультиагентную систему с личным кабинетом и поддержкой нескольких модальностей ИИ-моделей. По задумке авторов, после этого ИИ-ассистент будет охватывать весь спектр задач редакторов.



