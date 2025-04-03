«Гравитон» расширяет предложение по реестровому серверному оборудованию за счет серверов для работы с нейросетью DeepSeek

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» расширяет предложение по серверному оборудованию для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом, тремя GPU-серверами для работы с нейросетью DeepSeek. Какая именно модель DeepSeek подразумевается, в компании «Гравитон» не уточняют.

Платформы созданы на базе сервера «Гравитон С2122ИУ» с материнской платой «Урал» отечественной разработки и включают от двух до шести производительных графических ускорителей с тензорными ядрами. Серверы включены в Единый реестр промышленной продукции Минпромторга России.

«Гравитон» представляет крупное обновление линейки реестровых серверов для работы с ИИ. Решение создано на базе сервера «Гравитон С2122ИУ» с материнской платой «Урал» отечественной разработки и поддерживает от двух до шести производительных GPU, адаптированных к проведению высоконагруженных расчетов. Все конфигурации внесены в реестр Минпромторга России — номер записи ЕЦРТ.466535.001-34.

«Эти серверы подготовлены к локальной работе c генеративными моделями, в частности — с DeepSeek. Выбор DeepSeek обусловлен открытостью, масштабируемостью и готовностью ИИ-модели к использованию на практике. На ее базе возможно развернуть сервисы с надежной защитой ключевых данных, настроить системы и сценарии работы с учетом специфики отрасли — промышленность, здравоохранение, логистика, банкинг и др. Несмотря на общую сложность технологического стека и стремительного обновления моделей ИИ, серверное решение «Гравитон» с DeepSeek оптимизировано и готово к высокопроизводительной работе», рассказывают в «Гравитоне».

Технические характеристики новых серверов: до 3 двухслотовых GPU-карт или 6 однослотовых GPU-карт, до 2 lntel Xeon Scalable 4 и 5 поколения, оперативная память до 8 ТБ, до 27 SFF HDD горячей замены, полное количество накопителей — до 29 модулей, корпус высотой 2U обладает эффективной системой вентиляции, которая обеспечит работу оборудования под высокими нагрузками, совместимость с «Ред ОС» и «Роса Хром».

Решение с DeepSeek поддерживает работу ИИ для архитектуры x86, запуск PaaS-сервисов для создания программного обеспечения с ИИ. Оно включает работу с широким набором репозиториев моделей и развертывание сервисов в один клик.

Сервер «Гравитон С2122ИУ» обеспечивает несколько вариантов экономичных решений с использованием операций с плавающей запятой FP16. Это позволяет значительно повысить точность по сравнению с INT8, снижая уровень ошибок при генерации длинных текстов, мультимодальном выводе, создании изображений и т.д.

«Генеративный ИИ обладает огромным потенциалом и уже является частью ИТ-инфраструктур крупных российских компаний. Мы расширили модельный ряд реестровых GPU-серверов для работы с этой технологией — они адаптированы к эффективной работе с DeepSeek. В такой конфигурации производительность серверных инфраструктур значительно повышается», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем компании «Гравитон».