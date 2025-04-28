Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Сколтех»: нейросети берут построение структурированных решеток на себя для более быстрых и точных расчетов

Исследователи из Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» предложили новую архитектуру нейросети для генерации структурированных криволинейных координатных сеток — важного инструмента расчетов в физике, биологии и даже финансах. Работа опубликована в журнале Scientific Reports. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

«Построение координатной сетки — ключевая задача для моделирования. Она нужна, чтобы разбить сложное пространство на маленькие понятные кусочки, где можно точно считать, как меняются разные величины — температура, скорость, давление и так далее. Без хорошей сетки расчеты становятся либо неточными, либо вообще невозможными: в физике они помогают моделировать движение жидкостей и газов, в биологии — рост тканей и распространение лекарств, в финансах — предсказывать колебания рынков. Предложенный подход открывает новые возможности в построении сеток с помощью искусственного интеллекта», — отметил первый автор работы Бари Хайруллин, аспирант программы «Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике» «Сколтеха».

В отличие от традиционных методов, например уравнений Уинслоу, которые требуют численного решения систем дифференциальных уравнений, новая архитектура трактует нейросеть как диффеоморфизм между регулярной и физической областями. Это позволяет аналитически вычислять якобиан преобразования и оперативно перестраивать сетку при изменении распределения узлов.

Авторы рассмотрели два варианта — с использованием физических функционалов (Physics-Informed Neural Networks, PINN) и без них. Во втором случае удалось вывести аналитические оценки, обеспечивающие невырожденность отображения, контроль знака и нижней границы детерминанта якобиана. Это позволяет предотвратить появление перегибов и гарантировать биективность отображения.

Ключевое отличие предложенной архитектуры от существующих, таких как MGNet, заключается в использовании остаточных связей между слоями. Это позволяет интерпретировать отображение как последовательность малых деформаций, начиная от тождественного преобразования, и обеспечивает гибкий локальный контроль качества построенной сетки.

Численные эксперименты подтвердили эффективность подхода, в том числе для многосвязных областей, где особенно важна точность аппроксимации геометрии при решении уравнений в частных производных.

«Обработка геометрических преобразований с помощью нейросетей может стать новым этапом в развитии методов генерации сеток, — сказал соавтор исследования Сергей Рыковaнов, руководитель Лаборатории суперкомпьютеров в искусственном интеллекте в Центре ИИ «Сколтеха». — Следующим шагом станет обобщение результатов на трехмерные области».

Часть вычислений была выполнена на суперкомпьютере «Жорес» в «Сколтехе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперты обсудили будущее ИИ

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры

Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 триллиона

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153