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Scientific Reports Nature Scientific Reports

Scientific Reports - Nature Scientific Reports

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Российские и индийские ученые создали ИИ-алгоритм для распознавания эмоций по сигналам мозга с точностью 99,99% 1
07.04.2026 Исследователи НИУ ВШЭ научили нейросеть точнее определять взаимодействия между белками 1
24.03.2026 Российские ученые научили квантовые компьютеры эффективнее управлять движениями роботов 1
20.01.2026 Ученые ВШЭ разработали DeepGQ — Google Maps для G-квадруплексов 1
25.09.2025 Российские ученые нашли способ ускорить создание противоопухолевых лекарств с помощью искусственного интеллекта 1
01.07.2025 Квантовая запутанность может улучшить диагностику рака 1
04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа 1
28.04.2025 «Сколтех»: нейросети берут построение структурированных решеток на себя для более быстрых и точных расчетов 1
10.04.2025 Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем 1
06.01.2025 В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье 1
18.12.2024 Ученые изучили процесс плавления высокоэнтропийных карбонитридов с помощью нейронных сетей 1
21.10.2024 Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне 1
02.07.2024 Тактильное воображение приводит к росту возбудимости 1
06.03.2024 Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 1
21.02.2024 Ученые смоделировали разрушение человеческого мозга при семантической деменции 1
31.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения 1
30.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения 1
25.08.2023 Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих 1
11.11.2021 Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам 1
30.06.2021 Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски? 1
09.04.2021 Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна 2
29.07.2020 Вытянутые объекты можно скрыть от радаров 1
21.06.2019 У пользователей смартфонов на голове вырастают «рога» 1
25.03.2019 Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК 1
13.03.2019 Российские ученые «обратили время вспять» с помощью квантового компьютера 1
03.02.2017 В квантовом мире не соблюдается второй закон термодинамики? 1
24.11.2016 Россияне сделали возможным создание фотонного компьютера 1
22.05.2016 Гигантское цунами смыло берега океанов Марса 1
17.05.2016 Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора 1
28.10.2013 Новые чипы позволят строить гаджеты без аккумуляторов 1
16.10.2012 Новый тип носителя информации: высокая плотность, низкая цена 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

Scientific Reports и организации, системы, технологии, персоны:

Hanson Robotics 5 1
QuSolve - Квантовые системы 26 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1084 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
ЕКА Топливная компания 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
РНФ - Российский научный фонд 187 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2864 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 9
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 680 5
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4702 5
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4988 3
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11461 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7343 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22426 2
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2586 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8685 2
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Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 832 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1636 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 3
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Кремний - Silicium - химический элемент 1754 3
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Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 838 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1367 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5459 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 2
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 434 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15870 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10817 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 195 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3008 1
Энергетика - Energy - Energetically 5794 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6680 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8767 1
Зоология - наука о животных 2868 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 724 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4599 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 1
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 346 1
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Металлы - Никель - Nickel 357 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 511 1
Nature 827 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
The Washington Post 349 1
Journal of Anatomy 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 7
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 2
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 31 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1439 2
РАН - Российская академия наук 2102 2
НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАН ИТПЭ - Институт теоретической и прикладной электродинамики 1 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 106 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 119 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 47 1
NRF Singapore - National Research Foundation - Национальный исследовательский фонд Сингапура - Национальный фонд исследований Сингапура 3 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 9 1
Kobe University - Университет Кобе 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 268 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 55 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
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