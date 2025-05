Microsoft убивает древнейший компонент Windows при помощи ИИ. Нейросеть будет настраивать Windows без участия пользователя. Видео

Встроенный в Windows 11 искусственный интеллект многократно упростит меню «Параметры», пришедшее на смену «Панели управления». При помощи ИИ искать нужные настройки в «Параметрах» можно будет по простым запросам. Также он сам сможет настраивать ПК с разрешения пользователя

Еще один гвоздь

Microsoft не прекращает попытки отучить пользователей настраивать Windows 11 через «Панель управления» – древнейшую оснастку, которая появилась в составе ОС много десятилетий назад. Как пишет Tom’s Hardware, корпорация встроила в ее заменитель под названием «Параметры» искусственный интеллект, который в значительной степени повышает удобство его использования. Напомним, что Microsoft на протяжении последних нескольких лет всеми силами пытается искоренить «Панель управления» и безболезненно вырезать ее из состава своей ОС.

«Параметры» появились в Windows 10 и на тот момент представляли собой сложное и запутанное меню, тогда как «Панель управления» всегда обладала простотой интерфейса и понятной логикой работы и расположения элементов. Как Microsoft ни старалась, но пользователи ни в какую не хотели отказываться от «Панели управления» в пользу «Параметров». В Windows 11 это меню полностью переработали, существенно повысив его интуитивность.

Мышку мне настрой

Благодаря Copilot в составе «Параметров» пользователям больше не нужно искать нужную настройку в различных меню или пытаться найти ее при помощи поисковой строки. В этой же строке теперь можно простыми словами описать, что требуется найти или поменять в настройках.

Например, можно написать, что курсор еле-еле видно на экране, и Copilot тут же предложит увеличить его размер. Так же можно настраивать и масштаб текста. Притом не обязательно подбирать слова, чтобы Copilot мог распознать запрос корректно. Например, можно написать My mouse pointer is too small или My cursor is small.

Полная автоматизация

В дополнение к перечисленному нейросетевой помощник в составе «Параметров» сможет помогать пользователям в устранении неполадок в их ПК и отвечать на любые вопросы о настройках, в которых пользователям нужна помощь.

Но самое важное – это умение ассистента полностью самостоятельно настраивать параметры компьютеры с разрешения пользователя. К моменту выхода материала не было известно, как это будет реализовано, какие именно параметры будут ему доступны, и на чем ИИ будет основывать свое решение о выборе того или иного параметра конкретной настройки.

Поначалу не для всех

Будущий агент ИИ в меню «Параметры» появится в составе Windows 11 в обозримом будущем. Однако обычных пользователей до него поначалу не допустят – сперва новая функция должна будет пройти через несколько этапов тестирования.

Пока неясно, почему Microsoft решила устроить своему новшеству столь тщательную проверку, с учетом того, какого низкого качества апдейты она на регулярной основе выпускает для Windows 11.

На первом этапе ИИ-агент станет доступен участникам программы Windows Insider, пользующимся ноутбуками с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon. CNews писал, что массовое распространение таких чипов началось весной 2024 г.

Microsoft Пользоваться Windows при помощи нейросетей в настройках должно стать проще

Второй этап ознаменует подключение к тестированию новой функции владельцев классических ПК и ноутбуков на х86-процессорах.

По завершении тестирования Microsoft выпустит обновление для всех пользователей, но дату этого события корпорация пока не называет. Также не стоит забывать, что у россиян нет доступа к программе Windows Insider, так что они не смогут принять участие в тестировании нового ИИ-агента. Помимо этого, с 2022 г. им запрещено скачивать обновления Windows.

Искусственный интеллект повсюду

Microsoft также анонсировала несколько дополнительных обновлений в своем блоге, часть которых связаны с ИИ. Например приложение Photos (штатный просмотрщик изображений в Windows 11) получит новые элементы управления динамическим освещением на ПК Copilot+, чтобы помочь редакторам фотографий. В приложении можно управлять тремя источниками света, что позволяет пользователям настраивать освещение своих фотографий.

ИИ внедряется в «Проводник» и позволит пользователям «более плотно» (more deeply) взаимодействовать со своими файлами, пишет Tom’s Hardware. Щелчок правой кнопкой мыши по фотографиям/видео или любому другому типу файла в File Explorer откроет действия ИИ для выполнения над этими файлами, среди которых – обобщение контента или редактирование изображений.