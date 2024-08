Windows не будет прежней. Microsoft уничтожит самый старый и заметный компонент системы, который обожают миллиарды пользователей

Microsoft Microsoft официально заявила о намерении вырезать из Windows оснастку «Панель управления», которая была в составе этой ОС с самого первого дня. Случится это в очень скором будущем – Microsoft шла к этому девять лет. Замена уже готова, но по удобству она уступает классической «Панели управления» для многих пользователей.

«Панель управления» всё

Корпорация Microsoft официально подтвердила скорое исчезновение из состава Windows оснастки «Панель управления», пишет портал Neowin. Она позволяет быстро добраться до основных настроек системы и в целом является очень удобным инструментом для работы с ОС и тюнинга ее под свои нужды.

Таковой «Панель управления» стала, в том числе, и благодаря тому, что существует она уже не один десяток лет. В первые она появилась еще в середине 1980-х годов, когда вышла Windows 1.0, то есть у Microsoft было немало времени, чтобы довести «Панель управления» до совершенства, и это время она не упустила.

Microsoft уже относительно давно пытается избавиться от «Панели управления» и заменить ее на оснастку «Параметры», но раньше она никогда не заявляла о планах по полному отказу от нее. Теперь же на новой странице поддержки на официальном сайте корпорации, посвященной различным штатным инструментам настройки Windows, компания Microsoft открыто написала, что «Панель управления» «находится в процессе отказа от использования в пользу приложения "Параметры"» (The Control Panel is in the process of being deprecated in favor of the Settings app).

Microsoft Классическая "Панель управления"

По мнению Microsoft, оснастка «Параметры» «предлагает более современный и оптимизированный опыт использования» (offers a more modern and streamlined experience).

Почему так долго

Корпорация заявляет, что «Панель управления» до сих пор находится в составе Windows только лишь из соображений совместимости – якобы, еще не все ее компоненты мигрировали в «Параметры». С одной стороны, это действительно так – значительная часть элементов по-прежнему находится в старой оснастке, да и те компоненты, которые уже есть в «Параметрах», по-прежнему можно найти и в «Панели управления».

Заявление Microsoft о скором удалении "Панели управления"

С другой стороны, Microsoft давно могла уничтожить «Панель управления» – соответствующие попытки она предпринимает с осени 2015 г., когда вышла Windows 10, и когда корпорация начала активно продвигать меню «Параметры». Почему Microsoft только сейчас, спустя девять лет, заявила о скором исчезновении «Панели управления» из состава Windows, остается загадкой – вероятнее всего, она тайком прислушивалась к мнению пользователей, не желавших расставаться с привычным и удобным меню.

Как противостоять Microsoft

Пока нет точной информации, из каких версий Windows Microsoft вырежет «Панель управления». Это совершенно точно коснется Windows 11, поскольку это самая новая ее ОС, и она регулярно получает обновления функциональности, чего нельзя сказать о Windows 10.

Windows 10 с весны 2023 г. полагаются только апдейты безопасности, что понижает шансы исчезновения «Панели управления» и из нее, но не делает их нулевыми. Иногда, когда Microsoft это выгодно, новые функции получает и Windows 10, как это было в августе 2023 г., когда она проталкивала своего нового ИИ-помощника Copilot, который в итоге оказался не нужен большинству пользователей.

Microsoft Оснастка "Параметры"

До конца 2024 г. для Windows 11 выйдет масштабное обновление 24Н2, установка которого сломает систему на очень старых компьютерах. Вполне вероятно, что «Панели управления» в этом апдейте уже не будет, но Microsoft это пока не подтверждает – в конце концов, она запросто может втихую выпустить мини-патч, который установится в фоновом режиме и удалит оснастку без согласия пользователя.

В связи с этим единственный вариант подольше пользоваться «Панелью управления» в современных реалиях – это отключение автоматических обновлений Windows, что, к тому же, положительно скажется на стабильности системы. Как известно, в последние годы едва ли не каждое выпускаемое Microsoft обновление повреждает или всю ОС целиком, или ее ключевые компоненты.

От чего еще избавилась Microsoft

Софтверная корпорация на протяжении последних нескольких лет постепенно «вычищает» Windows от программ, которые были в ее составе десятилетиями. Некоторые из них действительно делали систему хуже и портили репутацию Microsoft, а некоторые, наоборот, были очень востребованы пользователями. Но были и те, о которых все забыли почти сразу после их появления.

Microsoft В Windows остается все меньше классических компонентов

К последним относится, например графический редактор Paint 3D, позволяющий работать как двумерной растровой, так и с трехмерной графикой. Он вышел в 2017 г. и оказался почти никому не нужен – большинство пользователей предпочли обычный классический Paint и сторонние трехмерные редакторы. Как итог, в самом скором будущем Paint 3D вырежут из Windows. Что же до обычного Paint, то он, напротив, регулярно обновляется и с каждым разом становится лучше, «обрастая» новыми полезными функциями.

Также из Windows окончательно исчез Internet Explorer – один из самых медленных и «дырявых» браузеров в мире, что Microsoft официально признала. Появившись в середине 1990-х годов, он очень быстро проиграл конкуренцию со сторонними браузерами, которые оказались лучше почти во всем. Единственным преимуществом IE было то, что его не требовалось устанавливать дополнительно – он поставлялся вместе с Windows.

Отправке Internet Explorer на свалку истории пользователи обрадовались, но когда Microsoft решила проделать то же самое с бесплатным текстовым редактором WordPad, который десятилетиями был встроен в Windows, это привело их в ярость. Миллионы людей использовали его для работы с текстом на ежедневной основе и не хотели покупать пакет Office или пользоваться облачными решениями. Но Microsoft это не остановило – WordPad из системы удален.