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Нейросети «Яндекса» повысят точность курьерских маршрутов

«Яндекс» усовершенствовал алгоритмы в приложении «Яндекс Про», в котором курьеры выполняют заказы. Теперь нейросети помогают строить маршруты и рассчитывать время прибытия точнее — качество прогноза улучшилось на 45%. Благодаря этому курьеры смогут лучше распределять силы и время, а пользователи «Еды», «Деливери», «Лавки» и «Доставки» — знать еще более точное время получения заказа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Алгоритмы «Яндекс Карт», которые выстраивают маршруты, теперь дополнительно учитывают больше факторов при расчете времени прибытия — рельеф местности, приоритет разных дорог и зон, светофоры, регулируемые и нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы. Если путь лежит в горку, а по дороге встретятся несколько светофоров и перекрестков, «Яндекс Про» заложит больше времени на доставку, чем если бы курьер ехал по ровной выделенной полосе. Разработчики обучали нейросети, среди прочего, на анонимных данных о передвижениях курьеров-партнеров.

Также нейросетевые технологии помогают курьерам ориентироваться и в зданиях, в том числе в больших торговых центрах. Команда «Яндекс Доставки» доработала нейросеть, теперь она извлекает дополнительную информацию о заказах из комментариев пользователей — например, название ресторана или магазина, а также анализирует агрегированные данные о похожих заказах по адресу. Таким образом система уточняет координаты нужной организации, а курьер видит в навигаторе путь по зданию с указанием на вход и этаж, где расположено место. Сейчас эта технология тестируется и доступна некоторым курьерам-партнерам сервиса «Яндекс Доставка».

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Цифровизация

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