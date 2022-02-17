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Chat Чат средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени



17.02.2022 Telegram превратился в легальное средство слежки за передвижениями пользователей 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 1
13.07.2020 «Сбер Бизнесбот» помогает снизить нагрузку и расходы контакт-центров компаний 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
23.06.2020 В Microsoft Teams открывается доступ к предварительной версии новых функций для личного общения 1
17.06.2020 Райффайзенбанк запустил функцию голосового ввода в канале чатов 1
17.06.2020 В Viber появилась функция создания GIF-картинок 1
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom 1
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора 1
05.06.2020 На «Яндекс.Видео» появилась функция совместного просмотра 1
04.06.2020 Accenture создала приложение для VR-мероприятий на 5000 пользователей 1
04.06.2020 В «Битрикс24» появился CRM-магазин 1
01.06.2020 Модульбанк запустил курьерскую службу «Модульдоставка» 1
01.06.2020 «Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black 1
27.05.2020 Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового 1
27.05.2020 Число групповых видеозвонков через «Битрикс24» с начала самоизоляции выросло в 18,5 раз 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 2
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1
19.05.2020 Клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19 1
18.05.2020 «Вконтакте» запустила групповые видеозвонки 1
14.05.2020 Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица 1
14.05.2020 Клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19 1
13.05.2020 ВТБ расширяет функциональность мобильного приложения «Цифра» 1
28.04.2020 «Эльдорадо» поможет с выбором техники по видеосвязи 1
28.04.2020 Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате 1
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1
22.04.2020 В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения 1
21.04.2020 Банк «Открытие» предложил бесплатные медицинские онлайн-консультации 1
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации 1
16.04.2020 Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках 1
15.04.2020 «Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии 1
14.04.2020 Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения 1
13.04.2020 Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей 1
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 1
09.04.2020 ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1

Публикаций - 206, упоминаний - 219

Chat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 4191 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1920 3
Yandex - Яндекс 4862 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2305 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1052 2
Check Point Software Technologies 692 2
VK - Mail.ru Group 2970 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 251 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6401 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8671 1
GitHub 472 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 1
Cisco Systems 4694 1
Microsoft Corporation 22155 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5070 3
АльфаСтрахование СГ 235 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 74 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8577 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3050 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 998 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1453 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33050 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6357 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1094 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11630 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5110 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4924 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7289 4
Социальные сети - Соцсети 1356 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2416 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1436 4
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1344 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1238 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2239 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1615 2
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 292 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1552 2
Сервер - Серверные платформы 4448 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8605 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1170 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6969 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3173 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 381 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 73 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5610 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2021 1
Оцифровка - Digitization 503 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 987 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 338 1
Умные платформы 856 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 395 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 559 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 416 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1283 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 433 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 265 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3121 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3003 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
Apple iOS 6320 9
WhatsApp Messenger 716 7
Rakuten Viber 476 5
Microsoft Windows 10 11275 3
Apple - App Store 2387 2
Google Play - Google Store - Android Market 2676 2
Telegram - Мессенджер 112 2
Яндекс.Мессенджер - Ямб 9 2
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 13 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6036 1
Microsoft Skype 1900 1
Apple AirTag 17 1
Microsoft Office Excel 749 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 210 1
СП.АРМ 23 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 702 1
Google Gmail 789 1
Дуров Павел 226 2
Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 1
Cox Chris - Кокс Крис 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12699 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44728 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 2
Европа 10432 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12006 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32317 1
Испания - Королевство 2789 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 682 1
Франция - Французская Республика 5442 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 2498 3
Русский язык 4112 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7841 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 875 1
Мошенничество 983 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 652 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1250 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 954 1
Спам - Spam 415 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 196 1
Образование в России 1817 1
Gartner 3271 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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