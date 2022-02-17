Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Chat Чат средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени
Публикаций - 206, упоминаний - 219
Chat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5070 3
|АльфаСтрахование СГ 235 1
|Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 74 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8577 4
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3050 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 998 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru