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Новый цифровой ассистент «Москва» в чате поддержки mos.ru ответил более чем на восемь тысяч вопросов

Новый цифровой ассистент с искусственным интеллектом «Москва» в чате поддержки портала mos.ru помог москвичам решить уже более восьми тыс. вопросов. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. «Москва» работает на портале в тестовом режиме и на сегодняшний день доступна 15 тыс. пользователей. Чаще всего к цифровому ассистенту обращаются с просьбой найти нужную услугу или сервис, помочь записаться к врачу или оформить карту москвича.

«Точность ответов цифрового ассистента «Москва», по промежуточным результатам, превысила 75% – то есть в трех случаях из четырех он позволяет обойтись без привлечения оператора. При помощи искусственного интеллекта он распознает речь пользователей, ищет ответы на вопросы в базе знаний и озвучивает ответ, синтезируя собственный голос. Важная особенность его работы — новая система поиска на базе большой языковой модели, благодаря которой ответ на вопрос пользователя генерируется за довольно за короткий промежуток времени. Голосовой ввод особенно удобен в случае, если пользователю нужно решить свой вопрос на ходу, не отрываясь на набор текста или звонки. Кроме того, ИИ берет на себя большой пласт работы по разрешению стандартных ситуаций и позволяет перенаправить ресурс операторов техподдержки на решение более сложных вопросов и задач», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Новый цифровой ассистент построен на базе голосового помощника мобильного приложения «Моя Москва», однако в нем используются более современные модели машинного обучения. Это влияет на скорость и точность выдаваемых ответов.

Тестирование цифрового ассистента «Москва» началось в июле этого года. Его внедрение – это важный этап масштабного обновления чата службы поддержки mos.ru, в ходе которого он станет еще удобнее и эффективнее. В обновленном интерфейсе чата появилось также и новое приветственное меню для более быстрого поиска информации. Оно состоит из четырех блоков: каталога услуг портала, базы знаний для самостоятельного поиска информации, блока центров госуслуг для поиска услуг и быстрой записи, и раздела о карте москвича.

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Цифровизация

Чтобы перейти к голосовому вводу своего вопроса, пользователю, входящему в тестовую группу, нужно перейти в чат поддержки, нажать на значок микрофона на экране и сформулировать вопрос. Ответ одновременно последует как в голосовой форме (голосом актрисы Валентины Абрамовой), так и в виде ссылки на переход к нужной услуге в диалоговом окне. А в том случае, если искусственный интеллект все же не справится с запросом пользователя, на помощь в чат поддержки придет оператор.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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