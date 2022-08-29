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Пишут в ночи и не следят за историей сообщений: что россиянам не нравится в родительских чатах

По данным исследования «Лаборатории Касперского», среди российских семей 73% респондентов состоят в родительских чатах. Устраивают они далеко не всех: большинство участников таких чатов (83%) отметили, что есть аспекты, которые им не нравятся.

Почти половине (40%) родителей, состоящих в чатах, не нравится, что другие участники выясняют отношения при всех; 36% — что не следят за историей сообщений: переспрашивают или рассказывают одно и то же, высказывают мнение в неподходящий момент; 31% — что родители ведут переписки на посторонние темы, столько же — что пишут поздно вечером, ночью или рано утром. Почти треть (30%) отметили, что из-за ошибок и опечаток людей бывает сложно понять.

У детей тоже есть свои чаты, при этом родители и учителя не всегда знают о некоторых из них. Среди опрошенных 52% ребят отметили, что у них есть секретный чат с одноклассниками, еще у 31% — с друзьями не из школы.

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«Вопрос общения в чатах и мессенджерах связан не только с информационной безопасностью, но и цифровой этикой. 73% опрошенных нами родителей отметили, что обсуждали с ребенком правила этики в сети. Но порой взрослым сложно самим следовать тем правилам, которые они озвучивают в семье. Однако делать это необходимо, ведь дети часто копируют поведение родителей, даже если взрослые этого не замечают. Только так мы сможем привить подрастающему поколению уважительное отношение к другим», — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

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