61% россиян раздражает долгое молчание в рабочих чатах

Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч» провели опрос и выяснили, что 24% россиян раздражают созвоны, а 61% не любят молчание в переписке. В исследовании приняли участие жители России, работающие в офисе, удаленно и в гибридном формате.

С россиянами часто случались неловкие ситуации на созвонах: треть опрошенных забывала про назначенный звонок. А голосовые сообщения в переписке не любят 44%.

По данным исследования, 38% опрошенных обычно максимально сосредоточены на созвонах только если они проходят тет-а-тет с коллегой, но на общих звонках часто отвлекаются. Еще 32% стараются быть активными и задавать вопросы, чтобы ничего не упустить. При этом каждый пятый (21%) слушает коллег, но сам не проявляет активности.

На созвонах с коллегами случаются и казусы. Так, каждый третий (34%) забывал про назначенный звонок. У 27% друзья или родственники случайно заходили в комнату во время созвона. 24% забывали выключить звук в ответственный момент, а 22% не отключали уведомления из мессенджеров во время демонстрации экрана. Еще 10% ставили созвоны не на то время, а 7% — засыпали во время звонков с коллегами.

Среди других неловких ситуаций, возникающих во время звонков, опрошенные отметили ремонт у соседей, неадекватное поведение животных в кадре, неожиданные слезы или смех, случайные разговоры с друзьями или членами семьи во время беседы.

Более половины опрошенных (61%) отправляли сообщения не в те чаты. 23% респондентов случайно отправляли сообщения с автозаменой или искаженным текстом. А каждый восьмой (13%) присылал в рабочие чаты неуместные стикеры.

В ходе опроса 61% респондентов указали, что в онлайн-общении с коллегами их больше всего бесит молчание в чатах и игнорирование просьб. Чуть меньше половины (44%) ненавидят, когда им отправляют голосовые сообщения. По их мнению, рабочие вопросы лучше решать в переписке. Также 37% опрошенных отметили, что в онлайн-общении их больше всего пугает неверное восприятие эмоций коллег.

Частые звонки и долгие ответы по почте беспокоят треть россиян (по 35% в равных долях). 34% выводят из себя безграмотные сообщения. Флуд и сообщения не по теме работы не нравятся 30% опрошенных. 17% не любят, когда им отвечают кратко, например, словами «спасибо» или «ок». Еще россияне не терпят плохое качество интернета у коллег (25%), отправку ими GIF-изображений (5%) и стикеров (3%).

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Еще четверть (24%) настораживает, когда коллеги ставят точки в конце предложений. А каждый десятый не любит получать реакции на сообщения вместо ответа.

Методология

Опрос проводился среди 1350 россиян от 18 до 55 лет в ноябре 2023 г.

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