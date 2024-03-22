Россияне жалуются на выгорание и усталость из-за переписок в рабочих чатах

Аналитики «Контур.Толка» опросили более 1,2 тыс. россиян. Половина опрошенных призналась, что постоянные уведомления мешают разделить рабочее и личное пространство. А каждый четвертый проверяет сообщения после работы и даже в отпуске. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Рабочие коммуникации неизбежно мигрируют в мессенджеры. 33% россиян тратят на переписки в чатах половину рабочего дня и даже больше. По популярности мессенджеры уже занимают второе место, более востребована только связь по телефону.

Однако тенденция устраивает далеко не всех респондентов. Каждый третий жалуется, что пропускает важные сообщения и поручения, если их написали в чате. Каждый четвертый хотел бы обсуждать в мессенджере только неформальные вопросы, а для официальных сообщений использовать электронную почту.

Уведомления мешают и сосредоточиться на задачах, и отвлечься от них после окончания рабочего дня, вечером или в отпуске. Четверть опрошенных постоянно проверяет, есть ли новые сообщения от коллег, при этом делает это каждые пять минут.

46,3% опрошенных признаются, что порой хотели бы переписываться в рабочих чатах не так часто. 26,5% твердо уверены в том, что общение отнимает слишком много времени. 27,2% респондентов устраивает количество коммуникаций.

Интересно, что иногда сотруднику приходится намеренно писать в чат, чтобы просигнализировать, что он на месте и на связи с коллегами.

При этом в каждой третьей компании (38,4%) установлены правила общения в мессенджерах: нужно писать только по рабочим вопросам и только в рабочие часы. Почти столько же коллективов (38,3%) обсуждают в чатах что угодно и без ограничений во времени. Еще 23,3% опрошенных специально разделили чаты на официальные и неформальные.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «65% опрошенных рассказали, что используют для общения с коллегами общедоступный мессенджер, из-за этого половине сложно разделить рабочее и личное пространство. Если в команде нет возможности перевести общение в отдельный мессенджер, можно договориться о правилах и создать понятную навигацию. Например, разделить групповой чат на подтемы, чтобы за каждую отвечал модератор и формировал базу знаний. Отдельный канал можно выделить для неформального общения: иначе шутки и споры будут неизбежно мешать официальным обсуждениям».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1,271 тыс. респондента в первом квартале 2024 г. В опросе приняли участие собственники бизнеса, топ-менеджеры, руководители отделов и направлений, линейные сотрудники и фрилансеры из крупных городов России с населением от миллиона человек.

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