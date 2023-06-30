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Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах

«Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте».

Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-набор с помощью мини-приложения. Стикерпак доступен для отправки внутри чата, где он был создан. Набор можно редактировать в любой момент — добавлять новые изображения или удалять старые. Также есть возможность включать и отключать использование UGC-стикеров для других участников чата.

На первом этапе в тестировании UGC-стикеров участвует небольшая часть аудитории «Вконтакте». Команда будет анализировать обратную связь и вовлеченность пользователей и совершенствовать новый инструмент. При этом авторы и художники по-прежнему смогут создавать и монетизировать наборы, которые доступны в магазине стикеров «Вконтакте».

Марина Краснова, CEO «Вконтакте», сказала: «UGC-контент помогает пользователям «Вконтакте» не только выражать свои мысли, идеи и впечатления, но и находить новых единомышленников и создавать комьюнити вокруг общих интересов. Мы регулярно представляем новые инструменты, которые позволяют создателям контента пробовать разные форматы творчества и развиваться на нашей платформе. Одним из таких инструментов станут UGC-стикеры, благодаря которым пользователи смогут самовыражаться и реализовывать креативные авторские идеи в кругу своих знакомых. Кастомные наборы стикеров помогут подчеркнуть ценность и уникальность каждого комьюнити».

Ранее «Вконтакте» представила другую функцию, призванную разнообразить общение в чатах: совместное использование мини-приложений в VK мессенджере. Пользователи получили возможность участвовать в соревнованиях, играть, совместно выбирать активности и товары.

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