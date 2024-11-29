Wave Service запускает чаты по заявкам арендаторов и сотрудников

Российский разработчик цифрового решения для обслуживания коммерческой недвижимости Wave Service сообщает о запуске чатов по сервисным заявкам. Инструмент предназначен для общения заявителей и исполнителей в рамках конкретной заявки. Об этом CNews сообщили представители Wave Service.

Чаты по заявкам дополняют модуль учета и обработки обращений в системе Wave Service и адаптированы под специфику административно-хозяйственных процессов.

Новый инструмент позволяет заявителям вести переписку и обсуждать детали напрямую с исполнителями из управляющей компании или АХО предприятия.

«Предположим, арендатор создал в системе заявку на монтаж картины. Исполнитель может уточнить детали, например, размеры и комплектацию через чат. Значит, меньше отвлекающих звонков и ненужных действий. Так компания демонстрирует клиентоориентированный подход и ускоряет выполнение работ», — сказал Андрей Никифоров, эксперт по внедрению Wave Service.

Разработчик подчеркивает — чтобы цифровизация была наиболее эффективной, важно автоматизировать как можно больше процессов, включая рабочую коммуникацию. В чатах по заявкам переписка ведется строго в рамках обращения, что позволяет структурировать сбор данных с привязкой к конкретной проблеме заявителя.

«Чаты по заявкам позволяют фиксировать ту информацию, которая выпадает из поля зрения и аналитики, поскольку зачастую передается устно или теряется хаотичном и бессистемном потоке сообщений в обычных мессенджерах. Чаты Wave Service помогают управляющим видеть полную картину работы над сервисными обращениями, улучшать подотчетность и контролировать качество предоставления услуг», — сказал Андрей Никифоров.

Переписка происходит в формате привычного чата в мобильном приложении. Пользователи могут отправлять фотографии и получать уведомления, а исполнители — добавлять коллег для решения сложных вопросов.

Ряд специализированных функций разработан с учетом контекста рабочих процессов обслуживания: отображение в интерфейсе должностей сотрудников, напоминание исполнителям о присутствии заказчика услуги в переписке, возможности блокировки чата по усмотрению исполнителя или по завершении работ по заявке.

За первые две недели с момента запуска пользователи Wave Service создали переписки по 50+ обращениям и инцидентам. Помимо чатов по заявкам, система предлагает и другие инструменты для улучшения коммуникации и подотчетности: корпоративный мессенджер для управляющих компаний и инструменты оценки выполненных работ.