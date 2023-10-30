Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона и новые инструменты для кастомизации чатов

Написать собеседнику в «VK Мессенджере» теперь можно по номеру телефона. Для этого не обязательно добавлять человека в друзья во «Вконтакте» или в контакты телефонной книги. Разработчики усовершенствовали алгоритмы антиспама и внедрили ряд новых функций в чатах. Обновления доступны в приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер».

Пользователи могут связываться по номеру телефона с новыми знакомыми — соседями, однокурсниками, коллегами. Собственная нейросеть «Вконтакте» позволяет с помощью алгоритмов машинного обучения выявлять подозрительные аккаунты и ограничивать для них использование новой функции, ограждая пользователей от спама.

В «VK Мессенджере» появились новые возможности для кастомизации: динамические фоны чатов, которые адаптируются под тему приложения — тёмную или светлую. Функция работает в приложениях на Android и вскоре появится на iOS. Стали доступны новые уникальные трафареты для видеосообщений: солнце, цветок, печенька, гексаэдр.

Собеседники получили быстрый доступ к просмотру опубликованных историй друг друга: они отображаются в списке чатов по нажатию на фото профиля. Управлять функцией можно в настройках.

Ранее «VK Мессенджер» внедрил функцию расшифровки видеосообщений в текст. Технология основана на собственных разработках «Вконтакте» и способна понимать неразборчивую речь и неформальную лексику, разбивать текст на предложения и смысловые блоки.