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Исследование: каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах

Эксперты «VK мессенджера» провели опрос, посвященный этике общения в мессенджерах. В ходе исследования выяснили, как пользователи Рунета относятся к голосовым сообщениям и эмодзи, ошибкам собеседников и поздним уведомлениям в рабочих чатах. Опрос проводился в ноябре 2022 г. совместно с командой исследований VK, в нём приняло участие 1,2 тыс. человек.

Самыми популярными каналами повседневного общения являются социальные сети и мессенджеры — их используют 45% и 41% респондентов соответственно. 12% чаще всего общаются с помощью SMS, а 5% — по электронной почте. Каждый третий (34%) готов отказаться от телефонных звонков в пользу переписок в мессенджерах. При этом для коммуникации с родными, друзьями и коллегами респонденты предпочитают использовать разные инструменты.

18% пользователей мессенджеров отметили, что им сложно разделить личную переписку и рабочие или учебные чаты. У каждого пятого нет такой проблемы: эти люди используют мессенджеры только в личных целях. А 61% отметили, что успешно разделяют личное общение и переписку по работе и учебе.

Три самых популярных способа разделить личную и рабочую или учебную переписку — вести ее в разных мессенджерах (55%), отключить уведомления в рабочих или учебных чатах (33%) и переместить их в отдельную папку (31%).

80% участников исследования предпочитают здороваться с собеседниками и сразу переходить к сути дела. 14% сначала ждут ответа на свое приветствие, а 6% считают его необязательным.

Только в 15% случаев респондентам, которые используют мессенджеры для общения по работе, удается решать все вопросы в рабочее время. Большинство же пишут в рабочие чаты в любое время суток: 64% — когда вопрос требует немедленного ответа, а 32% — когда нужно быстро завершить свою часть работы.

Интересно, что доля женщин, у которых получается решать вопросы в рабочее время, вдвое больше, чем среди мужчин (20% против 9%). Мужчины чаще пишут в чаты с коллегами и партнерами в нерабочее время (73% против 57% женщин).

43% респондентов отметили, что, хоть и относятся к поздним сообщениям по работе нейтрально, отвечают на них исключительно в рабочие часы. 39% не нравится получать такие сообщения, и они хотели бы, чтобы по окончании рабочего дня беззвучный режим в чате включался автоматически. 16% к поздним сообщениям относятся позитивно.

Каждого третьего (30%) раздражает дробление сообщений в мессенджерах на много коротких. Однако 63% относятся к этой привычке собеседников нейтрально, а 7% даже нравится получать сообщения в таком виде.

Ошибки и опечатки раздражают больше трети респондентов (37%). 57% их замечают, но относятся к ним спокойно, а 6% даже не видят. Последнее больше свойственно мужчинам.

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Каждый пятый участник исследования (21%) негодует, когда получает голосовое сообщение и не имеет возможности его прослушать. А 14% такие сообщения раздражают при любых обстоятельствах. При этом почти половина опрошенных (45%) относится к ним нейтрально, а каждому пятому они нравятся.

Почти две трети респондентов (60%) отметили, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений в текст могла бы улучшить их отношение к голосовым сообщениям. 34% отметили, что не изменилось и 6% — ухудшилось.

Перед отправкой голосовых сообщений 40% респондентов не считают нужным интересоваться у собеседников, есть ли у них возможность их прослушать. 18% спрашивают об этом иногда, а 9% — всегда. Каждый третий участник исследования никогда не записывает голосовые сообщения.

Больше половины респондентов (52%) считают, что звонить без предупреждения в мессенджере можно хорошо знакомым собеседникам, 15% — что всем. Последнее убеждение больше распространено среди мужчин: так считает каждый пятый представитель сильного пола (21%) и только каждая десятая женщина (11%).

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По мнению 17% опрошенных, о звонке стоит предупреждать в любом случае. И женщины чаще придерживаются такой позиции: среди них так думают 21%, а среди мужчин — только 12%.

Стикеры и эмодзи в мессенджерах использует абсолютное большинство респондентов — 93%: 72% — в чатах с друзьями, 57% — в семейных, 43% — в рабочих чатах и чатах со знакомыми, а 15% — даже при общении с незнакомыми людьми.

Как правило, с помощью стикеров и эмодзи люди выражают эмоции (70%). 57% они помогают придавать сообщениям дополнительный смысл. 35% используют их для быстрого ответа.

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