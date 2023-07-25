Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жителям сел Саратовской области улучшили онлайн-общение

В Саратовской области стали на 75% чаще пользоваться мессенджерами и на 50% — заходить в соцсети. 31% от всего интернет-трафика в этих сервисах проходит через смартфоны жителей малых поселений региона. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки фото и видео, оператор модернизировал порядка 30 объектов связи в 19 поселках и селах области. Технические специалисты компании использовали диапазон LTE 1800, который обеспечивает уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Решение помогло улучшить пропускную способность и ускорить передачу данных до 30%.

«Мы продолжаем масштабное обновление инфраструктуры, чтобы увеличить скорость мобильного интернета по всей области. Для селян это актуально из-за частого отсутствия проводного соединения и точек доступа Wi-Fi. За последние полгода инженеры провели рефарминг в поселениях девяти районов. Теперь даже при росте количества подключений наши абоненты могут за секунды загружать "тяжелый" контент, общаться по видеосвязи и играть в онлайн-игры», — сказал Андрей Башкевич, директор «Мегафона» в Саратовской области.

В зону улучшений попали крупные поселки и села: Соколовый, Прибрежный, Генеральское, Елшанка, Усть-Курдюм, Новая Краснянка, Быков Отрог и др. Также оператор провел работы и в совсем небольших населенных пунктах численностью от 100 человек, среди них: поселки Барабановка, Затонский, Малая Тополевка, села Раздольное, Пристанное.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще