Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов

Образовательная платформа Skillbox проанализировала активность в студенческих чатах в 2023 г. Каждый второй пользователь платформы пользуется возможностью общаться с кураторами программ и однокурсниками в чатах курсов. Самыми активными оказались студенты направления «Программирование», а именно Java- и Python-разработчики — процент активности составил 20% и 18% (по курсу Python Advanced) соответственно. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

В асинхронном обучении важна поддержка студента, взаимопомощь и регулярное общение. Помощь в коммуникации оказывают студенческие чаты. Куратор чатов делится полезными материалами, отвечает на вопросы по домашней работе, Также в них пользователи могут общаться между собой, обсуждать учебные и рабочие проекты.

По итогам 2023 г. в Skillbox активны 338 чатов, поддержку в которых оказывают 150 кураторов и 137 помощников кураторов. Процент студентов, состоящих в чатах, составляет 44% от общего числа пользователей платных программ. По данным за декабрь 2023 г., в рейтинг чатов с самым высоким процентом активности пользователей вошли сообщества по курсам «Java-разработчик» (20%), «Python Advanced» (18%), «Python-фреймворк Django» (17%), «Kotlin» (16%), «Монтаж в Adobe Premiere Pro» (15,5%).

Пользователи Skillbox отмечают необходимость общения с кураторами в формате «вопрос-ответ», а также коммуникацию с однокурсниками. Что касается атмосферы чата, то в четвертом квартале показатель по сравнению со вторыми не изменился — 65% опрошенных оценивают ее как комфортную.

«Мы строим чаты и поддержку в них так, чтобы у студентов одновременно были пространства, где они могут учиться и получать поддержку в обучении — от кураторов, от помощников чата, которые также являются студентами, и от однокурсников. Для этого мы создаем все необходимые условия в чатах курсов. Результат такого подхода мы видим в цифрах — по итогам ноябрьского опроса, число пользователей, которые считают, что кураторы предоставляют всю необходимую для учебы информацию и оказывают достаточный уровень поддержки в чатах, увеличилось вдвое. Также важно, чтобы у обучающихся был доступ не только к учебным пространствам, но и к профессиональному комьюнити, которое мы отдельно организуем для студентов. В них пользователи получают полезный контент от ведущих экспертов в той или иной сфере, заводят рабочие знакомства и делают совместные проекты», — сказала Анжела Алиева, тимлид команды комьюнити-менеджмента Skillbox.

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Skillbox – образовательная платформа, один из лидеров российского EdTech-рынка. По итогу 2023 г платформа предлагает более 780 образовательных продуктов: курсов дополнительного профессионального образования, комплексные программы по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры с крупнейшими университетами страны, программы среднего профессионального образования и корпоративное обучение для бизнеса. В компании есть центр развития карьеры с программами трудоустройства, площадка для вебинаров и Лекторий. Skillbox работает на базе собственной платформы (LMS), разработанной для онлайн-обучения.

С августа 2021 г. платформа входит в Skillbox Holding Limited — международный образовательный холдинг, в составе которого также GeekBrains, SkillFactory, Lerna, Mentorama. Холдинг работает с пользователями по всему миру. По итогу III квартала 2023 г. на платформах холдинга зарегистрировано 14 млн пользователей.