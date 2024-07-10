Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка»

Возможностей для общения и совместной работы становится больше. Участники группового чата могут быстро собрать онлайн-встречу. Не придется отправлять ссылку или заносить совещание в календарь: достаточно нажать одну кнопку в мессенджере. Опция доступна и в личных сообщениях. Собеседники могут перейти от переписки к обсуждению. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» помогает выстроить корпоративные коммуникации. Компания может один раз перенести контакты сотрудников в сервис, в том числе через SSO, — все данные подтянутся автоматически. Пользователь получит доступ к онлайн-встречам, мессенджеру и вебинарам в одном окне.

Проект готовится к запуску еще одного инструмента для работы в команде — «Белых досок». Решение позволяет делать записи во время совещаний, создавать схемы и визуализировать процессы. Доски интегрированы в сервис и вскоре станут доступны сотрудникам «Контура». После тестирования внутри компании инструмент также смогут использовать клиенты.

«Контур.Толк» расширяет возможности для международных встреч. Новая опция «Синхронный перевод» позволяет проводить онлайн-конференции с клиентами и партнерами, которые говорят на иностранных языках. Когда к встрече подключается переводчик, он может синхронно переводить речь говорящих, а участники — выбрать, на каком языке слушать встречу.

Параллельно развивается направление искусственного интеллекта: команда проекта работает над созданием прототипа модели переводов без участия переводчика. Еще одна нейросетевая модель, прототип которой готов, создает резюме встречи. ИИ выделяет основные моменты беседы и оформляет в текстовом формате, после этого файл отправляется участникам. Также команда сервиса работает над нейросетевой моделью, которая улучшает освещение у говорящего на встрече.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Мы продолжаем развивать «Контур.Толк», возможности сервиса уже не ограничиваются видеосвязью. Это пространство для коммуникаций включает в себя мессенджер, онлайн-встречи и платформу для вебинаров. Вскоре список пополнят белые доски и заметки. Понимаем, насколько важно клиентам получить все инструменты для корпоративного общения в одном окне и не тратить ресурсы на поддержку нескольких решений. «Контур.Толк» развивается, чтобы повысить эффективность коммуникаций, сделать так, чтобы общение приносило пользу бизнесу».